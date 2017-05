Staatsanwältin fordert Gefängnis für einstige Vorzeigeunternehmerin

Vor zehn Jahren galt sie als Vorzeige-Unternehmerin. Jetzt sitzt eine gesundheitlich angeschlagene Frau vor den Richtern am Bezirksgericht Horgen. 6000 Franken verdiene sie im Monat, doch die Hälfte geht an die Gemeinde Herrliberg; Steuerschulden von 200 000 Franken sind noch offen. Ein kleines Optiker-Imperium hat Nicole Diem aufgebaut, mit sechs Filialen an der Bahnhofstrasse, Rapperswil, Horgen oder Meilen. Das brachte ihr einen bedeutenden Innovationspreis ein. Dabei hat sie noch nicht mal eine entsprechende Lehre gemacht. Nach einem Jahr Handelsschule gründete sie ihr erstes Geschäft. 20 Jahre alt war sie da.

Das sei damals eben einfacher gewesen, meint die Schweizerin. Ein angestellter Optiker habe ihr alles Wichtige beigebracht. Das Finanzielle überliess sie den Treuhändern. Als die Firma in den 1980ern zur AG wurde, gab es nur eine Verwaltungsrätin — Diem selber.

Fiasko im Lichthof

Diese Konstellation holt sie nun ein. In den 2000er-Jahren schlitterte das Unternehmen in eine Misere. Schuld war der Umzug von der Bahnhofstrasse in den Lichthof des Credit-Suisse-Hauptsitzes am Paradeplatz, wie ihr Verteidiger betont. Teure Umbauten und Mietkosten von einer halben Million jährlich rissen Löcher in die Kasse.

Die Folge dieser Episode: Ab 2005 schrieb das Optiker-Unternehmen mit Sitz in Horgen regelmässig tiefrote Zahlen. Eigentlich hätte die Geschäftsführerin damals Konkurs anmelden müssen. Stattdessen schoss sie eigenes Geld ein, nahm ein Darlehen auf, eine zusätzliche Hypothek auf ihr Haus in Herrliberg. Revisionsberichte gab es jahrelang keine mehr. Wie schlecht es um die Firma stand, wurde so verschleiert.

Als Verwaltungsrätin hätte Diem die Pflicht gehabt, den Konkurs anzumelden. Sie tat dies erst 2012. Dass es heute eine Firma mit ähnlichem Namen gibt, liegt daran, dass die Unternehmerin anlässlich des Konkurses eine Auffangfirma gründete, welche die Geschäfte in Rapperswil, Meilen, Horgen, Wädenswil und Basel übernahm. Die beiden Letzteren gibt es mittlerweile nicht mehr. Die anderen werfen Gewinn ab, so der Verteidiger.

Wo sind die zwei Millionen?

Auch in diesem Zusammenhang wirft die Staatsanwaltschaft der 63-Jährigen ein Fehlverhalten vor. So hätten das Warenlager und die mobilen Sachanlagen in der letzten Bilanz 2012 einen Wert von fast 2 Millionen Franken gehabt. Die neue Firma gab dafür gerade mal 60 000 Franken aus. Dadurch seien die Gläubiger geschädigt worden, so der Vorwurf. Wie sie sich diesen Unterschied erkläre, fragt der Gerichtspräsident. «Das fand ich auch wahnsinnig. Aber ich habe auf die Profis gehört», antwortet sie.

Ein Nebenaspekt an der Verhandlung sind diverse Verkehrsregelverletzungen. Diese hat die 63-Jährige begangen, nachdem sie auf der Seestrasse in Meilen ein ziviles Polizeifahrzeug überholt hatte. Sie fahre halt zügig, erklärt sie lapidar.

Die Staatsanwältin fordert eine unbedingte Freiheitsstrafe von 11 Monaten. Negativ fällt ins Gewicht, dass die Beschuldigte 2011 in Meilen wegen Steuerbetrugs verurteilt wurde. Dreimal stand sie schon wegen finanziellen Geschichten vor Gericht. Der Verteidiger verlangt eine bedingte Freiheitsstrafe von neun Monaten. Er verweist auf die Naivität seiner Mandantin.

Nicole Diem zeigt sich schockiert: «Ich kann nicht ins Gefängnis. So hätte mein Leben keinen Sinn mehr. Ich habe doch auch viel Gutes getan.» Das Urteil wird am nächsten Dienstag mündlich eröffnet. (Zürichsee-Zeitung)