Benzin bei Tankstelle ausgeflossen

Kurz vor 20 Uhr ging in der Zentrale von Schutz und Rettung die Meldung ein, wonach aus einer Zapfsäule einer Tankstelle Benzin ausfliessen würde. Die sofort ausgerückten Feuerwehren von Meilen und Oetwil am See konnten den ausgeflossenen Treibstoff binden, aufsaugen und so verhindern, dass das Benzin in die Kanalisation floss. Entsprechende Kontrollmessungen in den umliegenden Kellern, Tiefgaragen und Kanalisationen verliefen negativ, so dass zu keinem Zeitpunkt Gefahr für Menschen oder Umwelt bestanden hatte. Wegen des ausgelaufenen Benzins musste die Esslingerstrasse während ungefähr fünf Stunden gesperrt werden.

Ursache derzeit noch unklar

Weshalb der Zapfhahn der Tanksäule beschädigt war sei derzeit nicht bekannt und werde durch die Kantonspolizei Zürich und dem Forensischen Institut Zürich abgeklärt, teilte die Kantonspolizei am Samstag mit. Kurz vor Austritt des Benzins soll sich ein grau- oder silberfarbener Personenwagen an der Tankstelle befunden haben. Der Lenker dieses Fahrzeuges, oder Personen die Angaben zu diesem Fahrzeug oder zur Beschädigung der Zapfsäule machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Tel. 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen. (zuonline.ch)