Bezirk Meilen: Warnung vor falschen Polizisten

Mit einen Telefonanruf bei meistens älteren Personen geben sich die Trickbetrüger als Polizisten aus. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, sprechen sie dabei hochdeutsch. Im Verlauf des Freitagmorgens sei es zu mehreren Fällen im Bezirk Meilen gekommen.

Die Masche der Betrüger ist perfid: Sie erzählen ihren Opfern am Telefon, dass deren Geld auf der Bank nicht mehr sicher sei. Oder sie fordern die Angerufenen sogar dazu auf, ihnen mit Geld bei der Überführung von Betrügern zu helfen.

Durch die geschickte Gesprächsführung gelinge es den Tätern, dass die Opfer grosse Geldbeträge und teilweise Wertgegenstände an einem vorgegeben Ort deponierten, heisst es im Communiqué der Kantonspolizei.

Polizisten im Kanton Zürich sprechen schweizerdeutsch

Wer solche dubiose Anrufe erhalte, soll sich unverzüglich bei der Kantonspolizei Zürich unter der Telefonnummer 117 melden. Polizisten im Kanton Zürich reden schweizerdeutsch – nicht hochdeutsch. Niemals solle man Geld in hohen Beträgen an eine fremde Person übergeben oder an einem vereinbarten Ort deponieren, auch wenn die Person vertrauenswürdig klinge.

Warnung vor falschen Mails mit Absender Kantonspolizei Zürich

Seit Freitagvormittag ist gemäss Angaben der Kantonspolizei ausserdem eine grosse Anzahl falsche Mails mit dem Absender Kantonspolizei Zürich versendet worden.

Seit etwa 9 Uhr habe man diverse Anrufe von Privatpersonen bekommen, die Mails erhalten haben, die angeblich von der Polizei stammten. Die Mails beinhalten einen Link, in dem die Mailadresse info@kapo.zh.ch integriert sei.

Wie die Kantonspolizei mitteilt, sind diese Mails gefälscht. Sie dienten vermutlich dazu, persönliche Daten der Empfänger zu erhalten. Ermittlungen würden zurzeit von der Abteilung Cybercrime der Kantonspolizei Zürich durchgeführt.

Die Polizei rät dringend, sich folgendermassen zu verhalten, wenn eine unerwartete Mail mit dem Absender Kantonspolizei Zürich eintrifft:

Nicht auf die Mail reagieren

Link auf keinen Fall anklicken

Keine persönlichen Daten eingeben

Mail ungelesen löschen

(mst)