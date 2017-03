Bezirksgericht Meilen: Ex-Freundin spricht über Beziehung

Der heute 31-Jährige, der sich für das Tötungsdelikt von Ende Dezember 2014 vor dem Bezirksgericht verantworten muss, soll gemäss Anklage in einer Nacht im Oktober 2014 in einem Hotel in London seine damalige Freundin vergewaltigt und mehrfach genötigt haben.

Das Opfer schilderte die Tat am Dienstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor Gericht und beschrieb, wie er sich erst im Badezimmer und anschliessend im Zimmer an ihr verging. Als sie vor Schmerzen schrie, habe er ihr ein Tuch aufs Gesicht gedrückt und sie hätte keine Luft mehr bekommen. «Für mich war es ein Todeskampf», sagte sie. «Ich dachte, er bringt mich um.»

Er habe sie wie einen Gegenstand umher geworfen, als er sie zum Sex zwang. «Ich habe das über mich ergehen lassen, damit er sich beruhigt.» Er sei dabei im Feuer gewesen und habe sich ausgetobt - etwas, das sie von ihm nicht kannte.

«Er hatte kein Interesse an Sex», sagte sie über die 10-monatige Beziehung. Sie hätte nie das Gefühl gehabt, dass er Lust auf Sex hatte. «Er sagte einmal, dass er lieber eine Linie Ketamin habe als Sex.» Wenn es trotzdem zu Sex kam, dann sei er grob gewesen. Kurz nach dem Vorfall in London trennten sie sich. «Ich hatte Angst um mein Leben», sagte sie. Er habe für seine Tat auch keine Reue gezeigt. «Ich merkte, dass er wegen den Drogen als Mensch kaputt ist.» Sie habe daher seine Mutter informiert, dass ihr Sohn lebensgefährlich sei.

Anzeige erst ein Jahr danach

Die Frau hat zwar ihren Freundinnen vom Vorfall in London erzählt, die Anzeige erfolgte jedoch erst ein Jahr später - nach dem Tötungsdelikt. Begründung: Sie habe nie gedacht, dass eine Anzeige ihr etwas nütze, ausser dass ihr «jetzt alles um die Ohren fliege».

Jetzt tue sie es für die Familie des Getöteten. Sie sei schockiert über die Tat ihres Ex-Freundes. «Ich versuche, den Getöteten zu ersetzen, da er nicht mehr über die Tat sprechen kann», sagte sie. Wie die Verteidigung bereits im Vorfeld des Prozesses bekannt gab, werden diese Vorwürfe vollumfänglich bestritten.

Drogen und Schläge

Die Beziehung zum Beschuldigten war seit Beginn von seiner Drogensucht geprägt. «Er konsumierte grosse Mengen», sagte sie. Drei bis vier Gramm in einer Nacht seien kein Problem für ihn gewesen. Sie habe keinen Tag erlebt, an dem er keine Substanzen nahm.

Er habe sie auch geschlagen, jeweils mit der flachen Hand. «Das passierte so alle zwei, drei Wochen einmal.» Er sei durch die starke Sucht schnell reizbar gewesen. Trotzdem habe sie ihn geliebt. Deshalb sei sie auch trotz mehrerer Trennungsversuche vorerst bei ihm geblieben.

Die Befragung ist noch nicht abgeschlossen. Am Nachmittag wird sie fortgesetzt. (mst/sda)