Falsche Polizistin ergaunert Rekordsumme bei Telefonbetrug

Im Bezirk Meilen hat eine deutsche Betrügerin täglich mehrmals mit der 81-jährigen Frau in Verbindung gesetzt, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mitteilte. Die Betrügerin sprach hochdeutsch mit süddeutschem Akzent und gab sich als Polizistin der Kriminalpolizei Zürich aus.

In den rund zwei Wochen, rief sie die Seniorin täglich mehrmals an. Um das Vertrauen der Dame zu gewinnen, dauerten die Telefonate teilweise mehrere Stunden. Dabei teilte die angebliche Polizistin der Frau mit, dass es Täter auf ihr gesamtes Vermögen abgesehen hätten und auch Angestellte der Bank darin verwickelt seien. Sie behauptete auch, ihr Bargeld und die weiteren Vermögenswerte seien nicht mehr sicher. Zudem wies die falsche Polizistin die Frau an, mit niemandem darüber zu sprechen, da dies die Ermittlungen gefährde. Ebenso machte sie die Frau darauf aufmerksam, dass sie permanent überwacht würde, dies zu ihrem eigenen Schutz.

Erfolgreiche Betrugsmasche

Dies führte dazu, dass die Frau bei diversen Geldinstituten Goldmünzen, wertvollen Schmuck sowie mehrere hochwertige Uhren und Bargeld im Rekord-Gesamtbetrag von rund 800'000 Franken abholte. Die telefonisch vereinbarte Übergabe der Vermögenswerte an einen Unbekannten fand am 26. April 2017 bei ihr zu Hause statt. Der 81-jährigen Frau wurde versprochen, dass sie die Wertgegenstände nach einigen Tagen zurückerhalten würde. Nachdem sich die angebliche Polizistin nach der Übergabe noch einmal gemeldet hatte, wurde sie nicht mehr kontaktiert.

Schliesslich realisierte die Dame, dass sie Opfer eines Betruges geworden ist und erstattete Anzeige bei der Kantonspolizei Zürich.

Vorsicht bei hochdeutsch sprechenden Polizisten

Um sich vor Telefonbetrügern zu schützen, rät die Kantonspolizei Zürich zu folgendem: Überprüfen Sie, ob es sich um einen echten Polizisten handelt, indem Sie die Nummer 117 wählen und nach dem spezifischen Polizisten fragen. Seien Sie misstrauisch, wenn ein hochdeutsch sprechender Polizist Sie dazu bringen will, grössere Geldsummen abzuheben, zu zahlen, jemandem zu übergeben oder irgendwo zu deponieren.

Weitere Informationen zu dieser Betrugsmasche finden Sie auf www.telefonbetrug.ch (past)