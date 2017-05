Fischer werden von Dieben und Vandalen heimgesucht

Aus dem Wasser des Obersees zog Andi Braschler am Samstag nur ein total zerschnittenes Netz. Der Hurdener Berufsfischer sah gleich, dass sich jemand daran zu schaffen gemacht hatte. Wo grosse Löcher in den Maschen klafften, waren Fische herausgeschnitten worden. Gegenüber «Tele Züri» beziffert er den Verlust auf Fisch im Gegenwert von rund 1000 Franken. Das mehrteilige, 700 Meter lange Netz, ist kaputt. Die Kantonspolizei sucht Zeugen.

Das Leid ihres Berufskollegen machte schnell die Runde. Ein Einzelfall ist das, was Braschler im Obersee passierte, aber keiner, wie die Reaktionen zeigen. Auch Samuel Weidmann aus Männedorf wurde in der Nacht auf Samstag bestohlen. «Es war zwar nur ein einzelnes Netz, aber es ist himmeltraurig», klagt er. In der wärmeren Jahreszeit würde er ohnehin später die Netze auslegen, um sie vor unvorsichtigen Bootsfahrern zu schützen. Das schmälert bereits den Ertrag.

Mit der Wärme geht es los

Weidmann erinnert an die Markierungen der Netze. Auf die weissen Schwimmkörper sind rote Balken gemalt. Verlaufen diese quer, handelt es sich um Bodennetze. Ist der Strich diagonal, liegt dort ein Schwebenetz. Vor Vandalismus schützt das jedoch nicht. «Diebstähle belasten uns doppelt», sagt er, «weil wir auch noch den Netzschaden haben.»

Adrian Gerny fischt von Horgen bis Zürich am linken Seeufer entlang. «Über die Jahre hinweg bin ich wahrscheinlich derjenige Berufsfischer, der die meisten Schäden erlitten hat.» Innerhalb einer Woche wurde er schon dreimal bestohlen. «Sobald es warm ist, geht es los», sagt er. «Fast jede Woche passiert etwas.»

Vielfach würden seine Netze ans Ufer gezogen und die gefangenen Fische entfernt. Dabei reissen Steine und Äste Löcher in die Maschen. Oft muss er seine Netze am Morgen suchen. Neben dem finanziellen Schaden – ein 90 Meter langes Netz kostet rund 400 Franken – kommen der verlorene Fang und der Zeitverlust dazu. «Da verbringt man Stunden mit Suchen, Tauchen und Anzeige erstatten», ärgert er sich.

Anstand zeigen und melden

Manchmal beschädigen Motorboote seine Netze. «Kann passieren, obwohl wir unsere Netze sichtbar markiert und tief verlegen», erklärt Gerny. «Aber dann sollte man den Anstand besitzen und den Schaden melden.» Ohne Meldung übernimmt keine Versicherung den Schaden. «Den zahlen wir alleine.»

Fritz Hulliger aus Stäfa verzichtet im Sommer aufs Auslegen der Netze bei der Richterswiler Insel Schönenwirt. «Da ankern zu viele Bötler und gefährden die Netze», erklärt er. Hulliger vermisst vor allem den Respekt vor der Arbeit anderer. Auch seine Netze werden immer wieder an Land geschleppt, geplündert und zerstört. «Die markierten Netze sehen halt leider auch die Diebe.» Er habe schon oft Anzeige erstattet, «aber erwischt wurde noch keiner.»Er und seine Berufskollegen seien den Tätern schutzlos ausgesetzt, sagt Hulliger. Vor allem das mutwillige Zerstören der Netze «macht mich verrückt».

Die Fischer hoffen nach dem spektakulären Diebstahl vom Obersee auf die Kontrolle durch die Mitbürger. Ihre Bitte: Augen offen halten, wenn sich jemand an den Netzen zu schaffen macht und verdächtige Beobachtungen melden. (Zürichsee-Zeitung)