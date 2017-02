«Ich bleibe in Los Angeles und schreibe das nächste Drehbuch»

Wie fühlen Sie sich jetzt am Tag danach?

Timo von Gunten: Momentan fühlt es sich gleich an wie nach einem Filmdreh: Ich bin müde, ein bisschen «im Loch». Es war eine anstrengende Zeit, mit all den Terminen und Interviews. Nun muss ich mich erst wieder neu orientieren.

Gleich nach der Verleihung sagten Sie in einem Radiointerview, Sie seien nicht sehr enttäuscht. Wie ist das jetzt: Spüren Sie nun doch etwas Enttäuschung darüber, dass Sie für Ihren Kurzfilm «La femme et le TGV» keinen Oscar erhalten haben?

Nein! Allein die Nomination war ja ein Gewinn. Den Oscar zu erhalten, das hätte dann noch die Krönung bedeutet. Aber vielleicht wäre es auch zu früh gewesen? Ich bin noch jung und muss noch ein Ziel haben (lacht).

Und wie haben Sie das Spektakel der Oscarverleihung im Allgemeinen erlebt?

Es war surreal, aber auch sehr schön. Es hat mich zum Beispiel gefreut, die Filmcrew von «Toni Erdmann» kennen gelernt zu haben. Wir haben viel Zeit zusammen verbracht. Ich habe es zudem genossen, mich für einmal von der ganzen Organisation führen zu lassen – sonst bin ich als Regisseur ja immer federführend und muss mich um dieses und jenes kümmern. Die Organisation war einfach genial – oft dachte ich: «Wow!». Ausser, als dann dieses eine Couvert vertauscht wurde.

Es gab eine Verwirrung um den Hauptpreis. Es wurde zuerst «La La Land» statt «Moonlight» ausgerufen. Wie ging das vor sich?

Niemand im Saal hat mehr kapiert, was los ist. Es gab ein Durcheinander. Aber ich muss sagen, die Crew von «La La Land», die fälschlicherweise erst den Oscar für den besten Film bekommen hat, hat dann sehr gut reagiert.

Timo Von Gunten mit der Oscar-Gewinnerin und Emma Stone. Stone gewann das begehrte Goldmännchen für ihre Rolle in «La La Land». Bild:zvg

Die Organisation ging gar so weit, jeden Anwesenden, der während der langen Show seinen Platz für eine Pause verlassen hat, durch ein Double zu ersetzen, wie Sie in dem Radiointerview erzählten. So sollte der Saal immer voll aussehen. Gab es für Sie noch mehr an solchen Absurditäten oder an Ungewohntem?

Ja, zum Beispiel die Verpflegung, die an kleinen Fallschirmen ins Publikum gesegelt kam. Eindrücklich waren aber auch die Sicherheitsmassnahmen. Als wir mit dem Auto angefahren gekommen sind, wurden wir dreimal von Polizisten angehalten. Sie kontrollierten, ob keine Bombe am Auto befestigt ist – und das, obwohl die Strassen abgesperrt und menschenleer waren. Überwältigend waren dann die vielen Leute, die uns beim roten Teppich zugewinkt haben.

Haben Sie an dem Abend auch neue Kontakte zu anderen Filmschaffenden knüpfen können?

Wie gesagt, bin ich mich vor allem mit den Machern des deutschen Spielfilms «Toni Erdmann» viel zusammen gewesen. Sonst habe ich aber vor allem die Show genossen. Kontakte geknüpft habe ich im Vorfeld viel und werde es nachher natürlich wieder tun. Aber während der Oscarverleihung bin ich fast die gesamten dreieinhalb Stunden im Saal gesessen. Das machen die wenigsten. Die meisten verweilen sich bei den Nebenkategorien ausserhalb des Saals, gehen zum Beispiel an der Bar etwas trinken. Dann kommen die Sitz-Doubles zum Einsatz.

Wie sehen nun Ihre weiteren Pläne aus?

Ich bleibe noch bis Mitte März in Los Angeles, um das Drehbuch für meinen nächsten Film fertig zu schreiben. «The Man who saw the Eiffel Tower» wird er heissen.

Alles in allem: Ziehen Sie eine positive Bilanz, auch wenn es nicht zum Oscar gereicht hat?

Auf jeden Fall. Es ist ein Privileg, dies erleben zu können. Das ist mir bewusst, und ich habe es genossen. Und es braucht halt auch Verlierer neben den Gewinnern.

Filmstars wohin das Auge schaut: Der Stäfner traff in Los Angeles auf den amerikanischen Schauspieler Jeff Bridges. Bild:zvg. (Zürichsee-Zeitung)