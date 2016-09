Kapitänin hat das Ruder übernommen

Sie hat vor einigen Wochen landesweit für Schlagzeilen gesorgt: Die 43-jährige Manuela Balàz hatte Mitte September auf dem Zürichsee nach erfolgreich abgelegter Prüfung als erste Kapitänin in der Schweiz das Ruder eines Dampfschiffes in die Hand genommen. «Wir sind sehr stolz, dass mit Manuela nun erstmals eine Frau am Steuer unserer historischen Dampfschiffe steht», sagte Roman Knecht, Direktor der Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft (ZSG) damals gegenüber der «Zürichsee-Zeitung».

Dampfschiffsaison endet bald

Mittlerweile hat die gelernte Malerin, die in Winterthur-Wülflingen aufgewachsen ist, bereits einiges an «Seemeilen» auf dem Zürichsee hinter sich gebracht. Und sie scheint sich in ihrem Element zu fühlen: Der Videobeitrag zeigt sie bei einem Anlegemanöver mit der «Stadt Zürich».

Wer Kapitänin Balàz diese Saison noch auf dem See in Aktion erleben will, muss sich jedoch beeeilen: Die Dampfschiffsaison endet bereits Anfang Oktober. Da die alten ZSG-Dampfer empfindlich auf Kälte, Wellengang und schlechtes Wetter reagieren, verbringen sie den Winter jeweils im Werfthafen in Wollishofen. Erst im kommenden Frühling kommen die bei den Passagieren sehr beliebten Oldtimer dann wieder zum Einsatz. (zuonline.ch)