Polizei muss Boot aus 15 Metern Tiefe bergen

Ein gesunkenes Motorboot hat am Mittwoch die Zürcher Seepolizei auf Trab gehalten. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, meldete sich am Morgen eine Bootseignerin bei der Einsatzzentrale. Sie teilte der Polizei mit, dass sie ihr Boot am Bojenplatz vor Küsnacht nicht mehr sehen könne.

Die ausgerückten Seepolizisten suchten zunächst an der Seeoberfläche die nähere Umgebung ab. Nachdem das Boot nicht gesichtet werden konnte, wurde die Suche mit einem Sonargerät unter Wasser fortgesetzt. Dabei zeigte sich, dass das Boot am Bojenplatz gesunken war. Es befand sich rund 15 Meter unter der Wasseroberfläche.

Hoher Sachschaden

Zur Bergung setzten die Taucher der Seepolizei Hebekissen ein. Das geborgene Boot wurde mit Hilfe eines Teams des Seerettungsdienstes Küsnacht in einen Hafen geschleppt. Warum das Boot gesunken ist, ist noch nicht bekannt. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Franken geschätzt. Es bestand gemäss Kantonspolizei zu keiner Zeit eine Gefahr für die Umwelt. (mst/sda)