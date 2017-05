Reiterin tödlich verunglückt

Bei einem Reitunfall in Hombrechtikon hat sich am Montagnachmittag eine Frau tödliche Verletzungen zugezogen, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilt. Die 50-jährige Frau machte in Begleitung einer weiteren Reiterin gegen 13.10 Uhr mit ihrem Pferd einen Ausritt. Beim Besteigen des Pferdes stürzte die Frau aus noch ungeklärten Gründen auf den Forstboden. Dabei zog sich die geübte Reiterin schwere Kopfverletzungen zu. Mit einem Rettungshelikopter der REGA wurde sie ins Spital geflogen, wo sie in der Nacht auf Dienstag ihren Verletzungen erlag.

Beliebtes Austrittsgebiet

Wie die Kantonspolizei auf Anfrage mitteilt, trug die Reiterin zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Helm. Der tödliche Sturz ereignete sich im Vorderwald nördlich des Hombrechtiker Schützenhauses. Das Waldstück oberhalb der Oetwilerstrasse ist ein beliebtes Ausrittsgebiet für Pferdehalter der Region. (past)