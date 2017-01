Stäfner für Oscar nominiert

Noch im September hat die ZSZ das Regisseur-Talent anlässlich seines ersten Langspielfims «Le Voyageur» im Rahmen des Zurich Film Festival getroffen. In einem aufschlussreichen Gespräch beschrieb der 26-jährige Stäfner, wie er zum Filmemachen kam und wo er die Inspirationen für seine Filme herholt.

Die Oscar-Nomination erhielt der Jungregisseur jedoch nicht für seinen Langspielfilm, sondern für einen seiner Kurzfilme – «La femme et le TGV». Die begehrten Trophäen werden am 26. Februar im Dolby Theatre in Los Angeles verliehen. (past)