Taxifahrt mit Uber wurde einer jungen Betrunkenen zum Verhängnis

Uber

Uber bietet seinen Fahrdienst seit 2013 in der Schweiz an, zuerst in Zürich, inzwischen auch in Basel und Lausanne. Oft sind Uber-Fahrer auch in der Agglomeration unterwegs. Es gibt drei verschiedene Fahrdienste, die Uber mittels einer App zwischen Passagieren und Fahrern vermitteln: UberX für professionelle Taxifahrer, UberBlack für Limousinen und UberPop für Private, die Fahrgäste transportieren. (miw)