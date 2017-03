Verteidigung fordert teilweise Freispruch

Die Freiheitsstrafe soll zugunsten einer stationären Massnahme aufgeschoben werden, forderte die Verteidigung am Freitag vor dem Bezirksgericht Meilen. Wie hoch diese Freiheitsstrafe ausfallen soll, liege im Ermessen des Gerichts.

Für die Verteidigung war klar, dass ihr Mandant während des Tötungsdelikts «komplett zugedröhnt» war und sich in einem abnormen Zustand befunden habe. Der Verteidiger sprach von einem Drogen-Cocktail, den sein Mandant intus hatte.

Dann sei es in der Villa in Küsnacht zu einem Streit gekommen – «die Gründe dafür werden wir nie erfahren» –, der mit dem tragischen Tod des Freundes endete. Ein Motiv sei nicht ersichtlich. «Es gab keinen Grund, dies seinem Freund anzutun», sagte der Verteidiger. Wenn man die Bilder vom Tatort betrachte, dann sehe man, dass «der Wahnsinn Regie geführt hat».

«Vorwürfe sind nicht bewiesen»

Bezüglich der Vorwürfe der Vergewaltigung und der mehrfachen Nötigung der Ex-Freundin in einem Hotel in London forderte die Verteidigung einen Freispruch. «Es gibt nichts, was auf die Vergewaltigung und die Nötigungen hindeutet», sagte der Verteidiger. Die Vorwürfe seien nicht bewiesen.

Er machte massive Zweifel an den Aussagen der Ex-Freundin, auf die sich die Anklage stützt, geltend. Da sie die Anzeige erst 13 Monate nach der angeblichen Tat einreichte, glaubt die Verteidigung, dass sie sich die Vorwürfe erst im Nachhinein ausgedacht und zurechtgelegt habe.

Zudem widerspreche ihr Verhalten nach London dem typischen Opferverhalten. So sei sie beispielsweise trotz Schmerzen nicht zu einem Arzt gegangen, habe am nächsten Tag Dinge mit ihrem Freund, dem mutmasslichen Täter, unternommen und habe eine Woche später bereits wieder gefeiert.

Zudem habe die Nötigung gemäss einem Gutachten eines Facharztes medizinisch gesehen gar nicht so stattfinden können, wie sie sie beschrieben hatte.

Schliesslich vermutete der Verteidiger einen Racheakt. «Ihr ganzes Prozessverhalten ist darauf ausgerichtet, meinem Mandanten einen grösstmöglichen Schaden zuzufügen», sagte er. Sie habe starke Motive, ihn falsch zu belasten. Das könne verletzter Stolz sein oder weil sie erfahren habe, dass er sie betrogen habe.

Das Plädoyer wird nach einer kurzen Pause fortgesetzt. Dann wird die Verteidigung unter anderem noch detailliert auf das Tötungsdelikt eingehen. (mst/sda)