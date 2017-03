Aus alter Gaststube wird eine «Kinderstube»

Statt Stammtischgeschwätz gibts künftig Kindergeschichten in der Gaststube des «Freihofs». Momentan steht das altehrwürdige Restaurant aber leer. Dies nachdem der letzte Wirt Konkurs angemeldet hat und der Betrieb eingestellt werden musste.

«Wir wollen im Sommer eröffnen», sagt Projektverfasser Vincent Boutellier. Und zwar eine Kindertagesstätte, kein Gastroangebot mehr. Aufmerksame Beobachter haben es schon den öffentlichen Ausschreibungen entnommen: Zuerst den Konkurs des Restaurantbetriebes und nun auch die neusten Pläne. Peter und Hannelore Grieder stehen als Bauherren im jüngsten Gesuch zur Umnutzung des Restaurants in eine Kindertagesstätte.

Der alte Giebelbau, der in der Bassersdorfer Kernzone an der Winterthurerstrasse 21 steht, soll aber nicht gross verändert werden. Lediglich Brandschutzmassnahmen und marginale Anpassungen in den Innenräumen seien nötig, erklärt Boutellier. Ansonsten sei alles vorhanden, namentlich genügend Toiletten. Nun warte man nur noch auf grünes Licht der zuständigen Bewilligungsbehörden.

Zweisprachiges Angebot und in Anlehnung an Montessori

Die neue Kindertagesstätte soll dereinst unter dem Namen «Kids House» betrieben werden. Der englische Name ist dabei nicht zufällig gewählt, denn die Kinderbetreuung werde zweisprachig Englisch-Deutsch angeboten. Im Fokus stehe der Nachwuchs zwischen drei und fünf Jahren, bevor die Kleinsten in den Kindergarten wechselten, der seit ein paar Jahren für alle obligatorischer Bestandteil der Volksschule ist. Die Betreiber der Tagesstätte sei ein Star-Up-Unternehmen, das sich an der Montessori-Philosophie orientiere, verrät der Projektverfasser.

Der exponierte Standort an einer Durchgangsstrasse sieht man dabei nicht als Problem. Hinter dem Haus liege eine grosse Grünfläche, ausserdem werde auch ein Pflanzgarten eingerichtet, wo die Kinder selber tätig sein können. ()