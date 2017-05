Der Zucker versüsst die Bildung im Voraus

Völlig unaufgeregt sitzt sie da, die Aargauerin Isabella Günthardt, die ausserdem Asylsuchenden Deutschunterricht erteilt. Auf ihr Projekt angesprochen, spürt man jedoch die Energie, die sie bereit ist, dafür einzusetzen. »Mein Herz ist an beiden Orten», sagt sie denn auch. Mit «Orten» meint sie die Schweiz und Kenia. Dieses ostafrikanische Land besuchte sie mit ihrer Familie vor knapp zehn Jahren zum ersten Mal. Sie alle lieben Natur und Tiere. Darum planten sie eine Safari, sowie einen Aufenthalt am Meer.

Im Gespräch mit den jungen Männern am Strand hätten sie dann schnell gemerkt, dass viele Kenianer kaum die Möglichkeit haben, eine Schule zu besuchen. Für Familie Günthardt war schnell klar, dass sie hier helfen wollten. Sie fanden eine Privatschule, die auch sozial schlechter gestellten Menschen die Chance gab, etwas zu lernen. In Zusammenarbeit mit der dortigen Schulleitung ermöglichten die Günthardts so einigen jungen Männern eine Ausbildung.

Lange und gefährlicheSchulwege

Durch den Besuch eines Wildhüterkurses im afrikanischen Busch lernten die Günthardts den Wildhüter Wilfred Ngonze kennen, mit dem sie bis heute eine tiefe Freundschaft verbindet. Er fungiert als Wegbereiter und Berater. Sie habe viel über die afrikanische Mentalität gelernt, erzählt Isabella Günthardt.

Durch Wilfred wurden die Günthardts auf die Situation eines Masai-Stammes in Enchorro Enkai aufmerksam gemacht, dessen Kinder jeden Tag einen kilometerlangen Schulweg auf sich nehmen und zudem einen Wildtierkorridor durchschreiten mussten, was äusserst gefährlich ist, da diese Wege von Elefanten seit Generationen benutzt werden.

Das war schlussendlich einer der Gründe, dass die Günthardts beschlossen das erste Schulhaus in Enchorro Enkai zu bauen. Mittlerweile sind noch weitere drei Gebäude entstanden.

Hand in Hand mit Einheimischen aufgebaut

Bei ihren ersten Besuchen im Masaidorf galt es Vertrauen aufzubauen. Als Geschenk brachte Isabella Günthardt Zucker mit, ein teures Grundnahrungsmittel. Nebst dem Bau der Schulen wurden weitere Projekte wie HIV-Prävention und die Genitalbeschneidung der Mädchen besprochen.

Das Hauptgewicht lag aber beim Bau der Schulhäuser und dem qualitativen Unterricht. «Wir arbeiten mit den Masai Hand in Hand», sagt Isabella Günthardt pragmatisch. So sind die vier bisher gebauten Schulhäuser in enger Zusammenarbeit mit den Einheimischen entstanden. Die Arbeit soll im Land bleiben.

Dank Sponsoren und Freunden aus der Schweiz, werden das Material und die Arbeiter vor Ort organisiert und bezahlt. Auf die Frage nach Korruption und Bürokratie, meint die engagierte Lehrerin: «Nicht für uns. Die Verhandlungen werden unter den Kenianern selbst gemacht».

Sie ist überzeugt, dass «Bildung das Wichtigste ist für eine bessere Zukunft.» Aktuell unterrichten in Enchorro Enkai neun Lehrpersonen vor Ort rund 490 Kinder und ermöglichen ihnen und dem Land so eine Chance für ein besseres Leben. (Zürcher Unterländer)