Quartierbewohner ärgern sich über Raser-Lärm

In einem Brief an die Stadtpolizei machen Letztere ihrem Ärger Luft. Die Polizei gibt an, bereits mit Kontrollen reagiert zu haben.

Aus Angst vor Repressionen und Attacken wollen die Verfasser des Schreibens keine Anzeige bei der Polizei erstatten oder als Zeugen zur Verfügung stehen. Sie fordern von den Ordnungshütern aber ein härteres Durchgreifen in ihrem Quartier.

Attila Uysal, Chef der Bülacher Stadtpolizei, ist die Situation an der Kasernenstrasse bekannt. «Wir standen bereits letztes Jahr im Kontakt mit Bewohnern des Quartiers», erklärt er. Es sei gut möglich, dass nun wo die Tage länger werden, auch die aufgemotzten Fahrzeuge wieder vermehrt auf der Strasse auftauchten. Dass die Polizei nichts unternehmen würde, bestreitet Uysal. «Wir haben in der Vergangenheit gemeinsam mit der Kantonspolizei immer wieder Kontrollen durchgeführt», sagt der Polizeichef. So seien Fahrzeuge gestoppt und von Spezialisten überprüft worden. Einige lärmende Fahrzeuge hätten so tatsächlich aus dem Verkehr gezogen werden können, da an ihnen nicht genehmigte Änderungen vorgenommen worden waren. Auch Geschwindigkeitskontrollen führte die Polizei an der Kasernenstrasse vermehrt durch.

Einen Schritt voraus

Das Problem mit den aufgemotzten Fahrzeugen sei aber kein lokales, sagt Uysal. So hätte jede Region ihre Hotspots. «Die Tuner sind uns technisch oft einen Schritt voraus, aber unsere Techniker sind ihnen dicht auf den Fersen», so der Chef der Stadtpolizei. ()