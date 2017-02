Die Klage gegen die «Obersee-Nachrichten» belebt den Wahlkampf

Das Thema wird langsam, aber ­sicher zum Dauerbrenner: die Klage der Stadt gegen die Gratiszeitung «Obersee-Nachrichten» (ON). Gut einen Monat vor der Stadtrats-Ersatzwahl am 19. März greift die Grünliberale Partei das Thema wieder auf. In einer Mitteilung verlangt sie vom neuen Stadtrat, auf das geplante Experten­gremium zu verzichten. Stadtpräsident Martin Stöck­ling (FDP) plant, die Klage der Stadt gegen die Wochenzeitung «Obersee-Nachrichten» durch eine Gruppe von Experten beurteilen zu lassen. Erst danach wolle der Stadtrat entscheiden, wie mit der Klage weiter zu verfahren sei. Das Expertengremium solle dazu eine Empfehlung abliefern.

Die GLP wolle verhindern, ­dass der Stadtrat die Klage «ver­sanden» lässt, wie Andreas ­Bisig, Vizepräsident der Ortspartei, auf Anfrage sagt. «Dabei wäre es für die neue Exe­ku­tive ein Befreiungsschlag, wenn ein Gericht über die Klage befinden würde.» In den Augen der GLP ist das Experten­gremium eine «Aus­rede», um die Klage letztendlich zurückzuziehen, wie sie in ihrem Communiqué festhält: «Ein Rück­­zug der Klage wäre aber zum jetzigen Zeitpunkt falsch und schädlich», hält die Partei fest. Ein durch den Stadtrat eingesetztes Expertengremium sei zudem kaum neutral, glaubt Bisig. Durch die Wahl der Mitglieder könne der Stadtrat Einfluss nehmen. «Vielleicht würde man sich dann immerzu fragen, ob ein Gericht die Klage anders beurteilt hätte.» Stadt und Stadtrat bräuchten aber eine klare Antwort auf die Frage, ob die Berichterstattung der «Obersee-Nachrichten» persönlichkeitsverletzend war oder nicht. Über die hängige Klage ­solle eine demokratisch legitimierte Instanz entscheiden und nicht ein «ominöses Expertengremium», sagt Bisig.

«Wahlpropaganda»

Stadtpräsident Martin Stöck­ling hält die Forderung der GLP für «reinste Wahlpropaganda». Offen­bar sei die Grünliberale Partei nicht an einer seriösen Aus­ein­an­der­setzung mit dem Thema interessiert, sagt Stöck­ling auf Anfrage. «Dem Stadtrat hat die Partei ihre Forderung nämlich nicht mitgeteilt.»

Was mit der Klage gegen die «Obersee-Nachrichten» weiter passiere, liege einzig und allein in der Kompetenz des Stadtrats, sagt Stöck­ling. «Durch das Expertengremium kann eine Zweitmeinung betreffend Chancen und Risiken der Klage eingeholt werden.»

Die Frage, wie mit der ­Klage der Stadt gegen die Zeitung von Verleger und Beinahe-Stadtpräsident Bruno Hug weiter verfahren wird, ist insbesondere seit Stöck­lings Wahl zum Stadtpräsidenten aktuell. Der Grund: Die Rolle des FDP-Politikers ist heikel, hat er doch als Anwalt selbst zwei von Bruno Hug verfasste Ar­ti­kel zu den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (Kesb) juristisch geprüft.

«Vergiftete Stimmung»

Nichtsdestotrotz pocht die GLP in ihrer Mitteilung auf die Klärung der offenen Fragen rund um die ON-Berichterstattung. Blieben diese ungeklärt, würde sich das bestehende Gefühl der Unsicherheit verstärken und die Stimmung in der Stadt weiter vergiften, schreibt die Partei. Ausserdem kämen Ansehen von Stadt und Stadtrat zu Schaden, falls die Klage zurückgezogen würde. «(...) denn es wird der Eindruck verstärkt, dass ein Verleger direkten Einfluss auf die Stadtbehörden ausüben kann.» (Zürichsee-Zeitung)