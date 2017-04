Gefährliche Strasse am Walensee soll sicherer werden

Es gibt Leute im Dorf, die meiden die Strasse komplett. Zu gross ist ihre Angst, ein Steinbrocken könnte sich von der aufragenden Felswand lösen und unerwartet herunterdonnern. Die Betliserstrasse am Walensee, die Verbindungsstrasse in den kleinen Ammler Ortsteil Betlis und überdies eine beliebte Strasse für Spaziergänger und Wanderer, ist nicht allen Einheimischen in Amden und Weesen geheuer.

Immer wieder gab es in der Vergangenheit Felsstürze, der letzte Vorfall ereignete sich im Februar: Eine Spaziergängerin wurde von einem faustgrossen Stein getroffen und erlitt schwere Kopfverletzungen. Sie musste mit derRega ins Spital geflogen werden. Damit die Strasse künftig sicherer ist, sind die Behörden in Amden aktiv geworden. Der Gemeinderat hat ein unabhängiges Fachbüro mit einer Risikobeurteilung beauftragt. Experten sollen die Strasse auf die Steinschlaggefahr hin überprüfen und aufzeigen, welche kurz- und langfristigen Massnahmen nötig sind.

Besser gewarnt sein

Als unmittelbare Massnahmen werden derzeit zusätzliche Warnschilder montiert, erklärt Markus Vogt (BDP), Gemeindepräsident von Amden. Ausserdem wird das Gefahrensymbol auf den Tafeln künftig mit einem «Achtung, Steinschlag» ergänzt. Bisher seien die Warnschilder von Fussgängern leicht übersehen worden, weiss Vogt. Zudem werde das Forstamt im Gebiet ob der Strasse Waldräumungen machen und loses Gestein oberhalb der neuralgischen Stellen entfernen. Dieses könne bei starkem Regen oder Wind auf die Strasse fallen.

Auch werden derzeit Ruhebänkli, die entlang der Strasse in den Gefahrenzonen liegen, entfernt. Spaziergänger sollten sich dort nicht unnötig lange aufhalten, sagt Vogt.

Für langfristige Massnahmen habe der Gemeinderat die Situation mit Geologen sowie dem Forst- und Strasseninspektorat besprochen. Die Gemeinde hat dafür 50 000 Franken ins Budget 2017 aufgenommen. Wie Vogt ausführt, habe der Rat schon zu einem früheren Zeitpunkt einen Geologen beigezogen – den Anstoss zur Überprüfung gab nicht der jüngste Vorfall mit der verletzten Frau, betont er.

Wichtig für den Tourismus

Thomas Exposito, Geschäftsführer von Amden und Weesen Tourismus, begrüsst es, dass die Strasse nun von Experten unter die Lupe genommen wird: Die Strecke zum Betlis liegt auf dem Wanderweg von Weesen nach Quinten, einem der Hauptwanderwege der Region. «Für den Tourismus ist es eine wichtige Wanderroute», sagt Exposito. An einem schönen Wochenende treffe man auf der Strecke zahlreiche Ausflügler an. Auf die Steinschlaggefahr haben er und sein Team die Feriengäste, die in der Region wandern gingen, immer wieder hingewiesen. Vorsichtig und vorausschauend unterwegs zu sein, das legten sie den Ausflüglern nahe. «Trotzdem bestand halt immer ein Risiko.» (Zürichsee-Zeitung)