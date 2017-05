Klimawandel macht den See immer wärmer

Der Zürichsee lädt zum Baden ein. Die Wassertemperaturen sind stellenweise bereits über 20 Grad geklettert. Offizielle Messdaten liefert das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) des Kantons Zürich. Bei der Messstation Oberrieden wurden am späten Montagnachmittag 22.8 Grad gemessen. In den letzten 40 Jahren ist mit dem Ansteigen der Lufttemperatur auch die mittlere Wassertemperatur beträchtlich angestiegen. Darüber geben die langjährigen Messungen des Limnologischen Instituts der ETH Zürich Auskunft.

Limnologie ist die Wissenschaft von Binnengewässern als Ökosystemen. Seit 1977 führt die Limnologische Station regelmässig Messungen durch, ziemlich genau da, wo sich mit 136 Metern auch die tiefste Stelle des Zürichsees befindet. Alle zwei Wochen misst sie Wassertemperatur, Sauerstoff- und Nährstoffgehalt an mehreren Punkten von der Oberfläche bis zum Grund. Im Vergleich zu den 70er Jahren ist die jährliche Durchschnittstemperatur in zehn Metern Tiefe um rund drei Grad angestiegen.

«Besonders eindrücklich ist der Anstieg der Temperaturen im Monat Mai», sagt Thomas Posch, Gruppenleiter von der Limnologischen Station. Während in den Anfangszeiten der Messungen Werte zwischen zehn und zwölf Grad üblich waren, erreichten die Maiwerte im vergangenen Jahr bereits zwischen 17 und 18 Grad. Dieses Jahr werde voraussichtlich ein neuer Rekordwert erreicht.

Wärmeres Wasser, weniger Fische

Während sich die Badenden freuen, stellen die wärmeren Temperaturen für das Ökosystem im See eine Belastung dar. Der Klimawandel bringe immer stärkere Effekte mit sich, sagt Posch. Er sei manchmal selbst überrascht, wie schnell die Veränderungen mittlerweile vonstattengingen. Besonders das Sauerstoffdefizit in den tiefen Wasserschichten wird zum Problem. Der Sauerstoffmangel hängt mit einer schlechteren Durchmischung des warmen Oberflächenwassers mit dem kühleren Tiefenwasser innerhalb eines Jahreszyklus zusammen und ist eine Folge der zunehmenden Erwärmung.

Besonders in den tiefsten Schichten wird die minimale Sauerstoffsättigung von 4 mg/l oft nicht erreicht. Dabei kann der Fischlaich auf dem Grund absterben. Im Gegenzug gelangen gewisse Nährstoffe aus der Tiefe nicht mehr an die Oberfläche. Diese wären für die Algenblüte im Frühjahr wichtig, die wiederum als Nahrung für Kleinkrebse und Fischlarven dient.

Obersee gewöhnlich etwas kühler

Das Tiefenwasser macht am Zürichsee zwei Drittel des Gesamtvolumens aus, am Obersee sind es lediglich 28 Prozent. Die geringere Tiefe des Obersees und die bessere Versorgung mit sauerstoffreichem Frischwasser führen zu einer etwas besseren Umwälzung der Wassermassen. In ungefähr 60 Tagen ist das Wasser am Obersee ausgetauscht, sagt Thomas Posch. Im Zürichsee könne dies bis zu 1,2 Jahre in Anspruch nehmen. Dementsprechend reagiere der Zürichsee träger und erwärme sich stärker. Von der wärmebedingten Veränderung des Ökosystems können Schwimmer gelegentlich selbst unfreiwillig Zeugen werden. Fremde Arten haben sich im See angesiedelt. Der Sonnenbarsch, vermutlich einst von Aquarienbesitzern ausgesetzt, fühlt sich mittlerweile scheinbar heimisch im Zürichsee. Während der Laichzeit von Mai bis Juni bewacht das Männchen gewöhnlich das Gelege. Dabei zwickt es Schwimmern, die ihm zu nahe kommen gerne auch einmal in die nackten Beine.

Auch Zerkarienlarven, oder Entenflöhe mögen warmes Wasser. Ab 24 Grad machen sich die Parasiten auf die Suche nach einem neuen Wirt. Dabei befallen sie irrtümlicherweise auch Menschen und lösen durch die Einnistversuche heftigen Juckreiz und Ausschläge aus. (Zürichsee-Zeitung)