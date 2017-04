SP gibt Kampf um Sitz im Stadtrat auf

Eduard Hirschi (SP) wird im zweiten Wahlgang um den letzten Stadtratssitz am 21. Mai nicht mehr antreten. Das hat die SP an ihrer Mitgliederversammlung am Dienstagabend beschlossen.Der Ausgang des ersten Wahlgangs habe gezeigt, dass die Chance der SP für den Sitz gering sei, schreibt die Partei. Hirschi lag fast 1700 Stimmen hinter dem erstplatzierten CVP-Kandidaten Ueli Dobler. Die SP müsse nun der Tatsache ins Auge blicken, dass sie nach über 100 Jahren zum ersten Mal nicht mehr im Stadtrat vertreten sein wird. «Unsere Überzeugung, dass die SP in Rapperswil-Jona im Stadtrat vertreten sein muss hat leider in der Bevölkerung wenig Unterstützung gefunden», wird Hirschi in der Mitteilung zitiert. Die SP werde weiterhin – auch ohne Stadtratssitz – einen wichtigen Beitrag zur Politik in Rapperswil-Jona leisten, schreibt die Partei.

Kommt nun die UGS?

Nach dem Rückzug der SP treten am 21. Mai sicher Ueli Dobler (CVP) und Ramiz Ibrahimovic (JF) zum zweiten Wahlgang an. Kommt es nun zu einer Sprengkandidatur oder gibt die Linke den Sitz kampflos auf? SP Co-Präsident Robert Hegi erklärt auf Anfrage, an dieser Suche werde sich die SP nicht beteiligen. «Aus unserer Sicht ist das Rennen gelaufen.»

Laut Politbeobachtern liebäugelt jedoch die UGS mit einer Kandidatur. Logische Kandidatin wäre Kantonsrätin Silvia Kündig. Sie ist genug bekannt, um in kurzer Zeit einen Wahlkampf aufziehen zu können. Nicht in Frage kommt ein Comeback der zurückgetretenen Stadträtin Rahel Würmli. Sie erteilte dieser Möglichkeit gegenüber der ZSZ vor kurzem eine Absage. (zuonline.ch)