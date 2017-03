Spitäler machen Gewinn und kooperieren stärker

Die vier Spitalverbunde, in denen die neun Spitäler zusammengefasst sind, informierten am Dienstag in St. Gallen über ihr Jahresergebnis. Der Gesamtumsatz stieg um 20 Millionen auf 1,2 Milliarden Franken. 67'629 Patientinnen und Patienten, rund 2000 mehr als 2015, wurden stationär behandelt.

Mit einer Marge von 5,7 Prozent sind die öffentlichen St. Galler Spitäler aber «noch nicht dort, wo wir sein müssen, um eine nachhaltige Finanzierung des Betriebs und der Investitionen vornehmen zu können», wie Verwaltungsratspräsident Guido Sutter an der Medienkonferenz sagte.

Stärkere Zusammenarbeit

Mit einer neuen Gruppenstrategie sollen die Spitäler deshalb in Zukunft noch stärker zusammenarbeiten, beispielsweise in der Chirurgie, der Gefässmedizin, der Onkologie, der Palliativ- und der Schmerzmedizin. Mit der Neuausrichtung soll jeder Spitalstandort eine zukunftsfähige Perspektive erhalten.

Laut Sutter stellt der Verwaltungsrat die neun Spitalstandorte nicht in Frage. Auch die vom Volk beschlossenen Bauvorhaben würden wie geplant ausgeführt. Zur Umsetzung der Gruppenstrategie hat der Verwaltungsrat auf den 1. Januar 2017 das Koordinationsorgan mit den CEO der vier regionalen Spitalverbunde gestärkt.

Linth mit Gewinn, Wattwil und Wil mit Verlust

Von den vier Spitalregionen erwirtschaftete die Region Rheintal Werdenberg Sarganserland mit 5,3 Millionen Franken den höchsten Gewinn, gefolgt vom Kantonsspital St. Gallen mit 4,9 Millionen. Das Spital Linth erwirtschaftete ebenfalls ein Plus von 3,1 Millionen Franken.

Einzig die Rechnung der Spitalregion Fürstenland Toggenburg (Wattwil und Wil) schloss mit einem Verlust von knapp zwei Millionen. Auf einen schwachen Start ins Jahr mit rückläufigen Patientenzahlen folgte Mitte 2016 dank verschiedener Massnahmen eine Trendwende. Die Spitalregion arbeitete von Quartal zu Quartal besser. (mst/sda)