Teenager flieht mit geklautem Wagen vor der Polizei

Mit einer Strolchenfahrt hat ein Jugendlicher in der Nacht auf Montag in der March die Kantonspolizei Schwyz auf Trab gehalten. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, beobachtete eine Patrouille in Altendorf während einer Verkehrsüberwachung nach Mitternacht einen Wagen ohne Kontrollschild. Als der PW-Lenker die Polizei erblickte, beschleunigte er und fuhr Richtung Lachen davon.

Der Fahrer reagierte vorerst nicht auf die Stoppzeichen der Polizei. Er ignorierte auch das eingeschaltete Blaulicht des Patrouillenfahrzeugs. In Lachen konnte der Lenker dann von einer weiteren Patrouille angehalten werden.

Auto gestohlen, unter Drogen gefahren

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass ein 15-Jähriger am Steuer sass. Den Wagen, an dem kein Kontrollschild vorhanden war, hatte der Teenager kurz zuvor in einer Garage in der March gestohlen. Die Polizisten bemerkten weiter, dass der Jugendliche unter Drogeneinfluss stand. Wie Florian Grossmann, Mediensprecher der Kantonspolizei Schwyz auf Anfrage sagt, hatte der 15-jährige Marihuana konsumiert. Nach einer Blut- und Urinprobe wurde er vorläufig festgenommen.

Für die Schwyzer Beamten war dies keine alltägliche Situation. Ein derart junger Delinquent, der sich darüber hinaus auch noch der Kontrolle zu entziehen versuche, sei aussergewöhnlich, sagt Grossmann.

Der in der March wohnhafte Schweizer wird sich bei der Jugendanwaltschaft des Kantons Schwyz für die begangenen Gesetzesverstösse verantworten müssen. (mst)