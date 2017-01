Verleger verurteilt

Das Kreisgericht See-Gaster hat Bruno Hug, Journalist und Verleger der «Obersee-Nachrichten» wegen seiner Berichterstattung in einem KESB-Fall verurteilt. Hug erhält eine bedingte Geldstrafe wegen übler Nachrede von 30 Tagessätzen zu 440 Franken. Auf die von der Staatsanwaltschaft geforderte Busse verzichtet das Gericht, erhöhte aber den Tagessatz von 240 auf 440 Franken. Ob Hug das Urteil weiterzieht, ist noch offen.

Angezeigt wurde der Verleger wegen eines Artikels über einen Mann aus Schmerikon. Dieser wurde nach einem Spitalauf­enthalt durch den Amtsarzt in die Psychiatrische Klinik Pfäfers eingeliefert. Die Gefährdungsmeldung an die Kesb hat die ­Gemeinde Schmerikon eingereicht. Es war nicht die erste. Nach der Entlassung sollte der Schmerkner die Dossiers seiner Treuhandkunden an den Beistand übergeben. Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung. Pius ­Schätti rief die Polizei.

Bruno Hug hat dazu Ende Juli einen Artikel und einen Kommentar geschrieben. Titel: «Der Schmerkner P. V.* in der Mühle der Kesb» und «Neue, unheim­liche Dimensionen». Diese waren Teil einer Reihe von Kesb-kritischen Artikeln in den ON.

Zur Unterschrift gedrängt?

Zwei Passagen standen im Mittelpunkt der Anklageschrift. Im Artikel beschreibt Bruno Hug, wie Pius Schätti seinen Mandanten zu einer Unterschrift gedrängt haben soll. Damit habe er zugestimmt, dass Schätti eine Liste der Kunden erstellt. Was damit geschehe, bleibe offen. Zugestimmt habe der Schmerkner nur, um die Psychiatrie verlassen zu können, steht im Artikel.

Daraufhin schreibt Hug: «Wenn dem so war, war das Erpressung, denke ich.» Im Kommentar folgt ein weiterer Vorwurf. «Das ihm von der Kesb vorgelegte Papier besagte, dass über seine Kunden eine Liste gemacht werde. Dieser schon deftige Übergriff in seine Privatsphäre wurde aber noch getoppt. Mit dem faktischen Raub seiner Kunden-Dossiers.» (ckn)