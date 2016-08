Hautalterung: Wenn Cremen und Salben nicht mehr genügen

Vielversprechend sind die Slogans von Beautyanbietern: «Entspannen Sie sich schön», heisst es zum Beispiel bei Figur in Form Cooperation (FIF-CO). Das Unternehmen mit Stammsitz in Nürnberg baut Geräte, mit denen diverse kosmetische Probleme bekämpft werden sollen. So liege ich also bequem auf einer Liege vor Encarna Schuster und lasse sie die Knitterfältchen im Gesicht und die Dellen an den ­Oberschenkeln bearbeiten.

Ihr Werkzeug ist der sogenannte ­Tower, vier Metallgehäuse, von denen ­diverse Schläuche und ­Kabel ausgehen. Jedes der Geräte koste um 10 000 Euro, sagt die Fachfrau. Das erklärt den Preis von 200 Euro für eine 90-minü­tige Gesichtsbehandlung.

Muskeln werden mit Elektrizität stimuliert

Niederfrequenter Strom, pulsierender Unterdruck und eine eigene Pflegelinie werden gegen Fettpolster, Orangenhaut, Falten oder Narben eingesetzt. «Wir schliessen die Lücke zwischen plastischer Chirurgie und klassischer Kosmetik» ist der Wahlspruch. Schmerzhaft ist die Behandlung nicht, zum Teil aber spektakulär: Beim Bodylift werden Muskeln durch Elektrizität stimuliert.

Encarna Schuster trägt dazu innen isolierte Metallhandschuhe, die an das entsprechende ­Gerät angeschlossen werden. Sie massiert mit Hand und Strom. Anschliessend wird die Problemzone umwickelt und an die Maschine angeschlossen, die weitermassiert. Die Gesichtsbehandlungen sind subtiler.

Die Haut kribbelt

Eine Minisaugglocke klopft sanft auf Wangen und Stirn und entstaut das Lymphsystem. Dann arbeitet Encarna eine Maske mit Stromsonden in die Haut ein. Zu spüren ist das nicht. Die Thermolift-­Anwendung danach ist deutlich zu merken. Die Haut kribbelt. Ausserdem ist die Sonde heiss. «Eine Kundin hat es ‹Bügeleisen gegen Falten› genannt», sagt die Therapeutin.

Laurence Imhof, Dermatologin und Leiterin der Laserabteilung des Universitätsspitals Zürich, ist ausgesprochen skeptisch, ob dieses Bügeleisen funktioniert: «Über elektromagnetische Wellen können meines Erachtens keine Wirkstoffe in die Haut eingeschleust werden, solange die oberste Hautschicht intakt bleibt. Die Wärmewirkung sorgt aber schon dafür, dass Kollagen sich zusammenzieht und die Haut etwas strafft.»

Kosmetikerinnen dürfen von Gesetzes wegen nichts anbieten, was gesundheitliche Risiken und Nebenwirkungen hat. Sie müssen oberflächlich arbeiten. Die Geräte, die frei verkäuflich seien, hätten deshalb immer einen gerin­geren Wirkungsgrad, so Lau­rence Imhof. «Gegebenenfalls sind immer wieder Behandlungen im Kosmetikstudio nötig, wo ein Dermatologe mit wenigen, aber tief greifenden Sitzungen auskäme.»

Wer schön sein will, muss leiden

Eine nachweisliche Wirkung schafft man, wenn die Haut perforiert wird. So werden beim ­sogenannten Micro-Needling feine Hautkanäle erzeugt. Das Verfahren ist relativ schmerzhaft und muss unter streng kontrollierten Bedingungen durchgeführt werden, damit es nicht zu Infektionen kommt. Laurence Imhof selbst arbeitet mit Lasern, um die Hornhaut zu durchdringen.

Auch hier gilt: Wer schön sein will, muss leiden. Es tut weh, wirkt aber. Eine Lasertherapie strafft die Haut, indem sie neues Kollagen entstehen lässt. «Altersveränderungen sind jedoch vielschichtig. Nicht nur die Haut verliert ihre Spannung und Elastizität, auch darunter liegende Gewebe verändern sich.

Bei älteren Patienten liegt die Ursache tiefer

Bei älteren Patienten liegt die Hauptveränderung häufig nicht allein in der Haut, sondern in tiefer gelegenen Strukturen wie Ligamenten, in Fettgewebe, Muskeln und Faszien. In diesen Fällen sind ­zusätzliche Massnahmen wie ein Facelift oder eine Eigenfettverpflanzung notwendig.»

Mit dem Skalpell liessen sich deutlich ausgeprägte Hängewangen und das Herabsinken des Gesichtes gut behandeln. Bei faltiger oder ledriger Haut, fleckigen Hautpigmentierungen oder ausgeprägter Gefässzeichnung sei der Laser sinnvoller.

Innovation auf dem Schweizer Markt

Seit kurzem kann man auch versuchen, die Zeichen der Hautalterung mit einem speziellen Spray zu bekämpfen. Der Hersteller, Arivine Pharma mit Sitz in Zürich, hat eine Behandlungsmethode aus der Tiermedizin auf kosmetische und dermatologische Anwendungen ausgeweitet.

«Sowohl Ärzte wie auch Kosmetikerinnen wenden in der Faltenbekämpfung die gleichen Präparate an», versichert der Geschäftsführer und Mitgründer Friedrich von Hahn. «Das Anwendungsspektrum für Dermatologen ist allerdings deutlich breiter.»

Wirkstoffe dort hin bringen, wo sie gebraucht werden

Die Idee hinter der transdermalen Applikation, die in der Schweiz unter dem Namen Lipogen medic TDA angeboten wird, ist einfach: Wirkstoffe – seien sie für die Knorpelregeneration im Gelenk oder die Faltenbekämpfung – sollen direkt dort eingebracht werden, wo sie gebraucht werden. Zu dem Zweck werden sie in eine geheime Trägersub­stanz gemischt, und diese wird mit Sauerstoff als Treibgas und mit hoher Geschwindigkeit von einem speziellen Apparat auf die Haut gesprüht.

Der Kosmetik-Grosshändler Jean-Pierre Rosselet in Zürich schult Kosmetikerinnen auf den 12 000 Franken teuren Geräten. Zu Beginn der Behandlung für rund 140 Franken wird das Gesicht gereinigt und dann mit feinen Feilen von abgestorbenen Hautschuppen befreit.

Zentimeter für Zentimeter vorarbeiten

Schliesslich tritt das Gerät in Aktion: Ein leises Zischen und rhythmisches Schnaufen ist zu hören, wenn der Überdruck entweicht. Ein kühler Nebel legt sich auf die Haut, er duftet dezent nach Kräutern. Zentimeter für Zentimeter arbeitet sich die Kosmetikerin vor. Schon nach zehn Minuten ist das Grundprogramm beendet. Die Haut wirkt danach tatsächlich geglättet und rosig.

Neunzig Prozent der Wirkstoffe sollen ihren Weg in die unteren Hautschichten gefunden haben. Bei einfachen Hautcremes erreicht man nach Expertenangaben nur fünf Prozent. «Wenn man sich die Oberhaut wie eine Mauer aus Ziegelsteinen vorstellt, schaffen wir es, den Mörtel zwischen den Steinen aufzuweichen», erklärt Friedrich von Hahn. «Der Sauerstoff, mit dem Trägersub­stanz und Wirkstoffe vernebelt werden, macht die Zellen zusätzlich aufnahmewillig.»

Wenn Cremen die Zellatmung behindern

Ohnehin habe die Hautalterung viel mit verringerter Sauerstoffaufnahme zu tun. «Das ist auch das Problem mit manchen konventionellen Cremes. Der subjektive Eindruck von glatter Haut wird durch Silikone hervorgerufen. Doch die versiegeln die Haut und behindern die Zellatmung. Insofern erreicht die falsche ­Kosmetik das Gegenteil des ­gewünschten Effekts.»

Zwei von 18 aktiven Inhaltsstoffen des Präparats sind Hy­aluronsäuren. «Die vernetzte hochmolekulare Variante, die unter der Haut Polster bildet, können auch wir nicht transportieren. Aber mittelmolekulare, die für einige Zeit Wasser bindet, und niedermolekulare, die die Zellerneuerung anregt, lassen sich mit unserem Verfahren nachweislich in die Haut einbringen.» Trotzdem könne niemand Wunder vollbringen, gibt auch Friedrich von Hahn zu: «Man kann den Prozess verzögern, aber die Folgen des Alterns nie ganz verhindern.» (Zürcher Regionalzeitungen)