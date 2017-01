Neue Chancen für Jobsuchende Ü50

Nachgefragt

Gut durchmischte Teams sind am erfolgreichsten

Wie steht es aktuell um die Chancen von über 50-jährigen Arbeitnehmern? Ist bei den Firmen allmählich ein Wandel in der Einstellung wahrzunehmen?

Regina Regenass: Ja, es gibt Veränderungen zum Positiven: ­Immer mehr Unternehmen erkennen, dass eine gute Durch­mischung ihrer Mitarbeitenden Sinn macht ­– sowohl vom Geschlecht als auch der Nationalität und dem Alter her. Die Entwicklung ist aber erst in den Anfängen. Und sie findet nicht in allen Branchen gleichermassen statt.



Welche Wirtschaftsbereiche sind offener für ältere Mitarbeitende?

Sensibilisiert sind vor allem Firmen, die von ihrem Produkt oder ihrer Dienstleistung her vom demografischen Wandel betroffen sind. So sind zum Beispiel die meisten vermögenden Bankkunden nicht mehr ganz jung. Ein Anlageberater in ihrem Alter wirkt für sie glaubwürdiger als ein 25-Jähriger. Auch Telecom­anbieter setzen bewusst auf verschiedene Altersgruppen. Die Swisscom zum Beispiel versucht, bei einem Kundenanruf auf die Helpline bewusst jemanden in einem ähnlichen Alter zuzuordnen. Denn so ist eher gewährleistet, dass sich die beratende und die ratsuchende Person verstehen und die gleiche Sprache sprechen. Auch im Gesundheitswesen sind ältere Mitarbeitende wichtig, weil auch der Grossteil der Patienten betagt ist. Zudem ist der Fachkräftemangel in dieser Branche besonders akut.



Welche Branchen tun sich noch schwer?

Zum Beispiel der IT- und Tech­nologiebereich. In Unternehmen wie Google oder Facebook sind ­ältere Mitarbeitende wenig vertreten. Solange genügend Junge auf dem Arbeitsmarkt sind, werden sie nicht zum Umdenken gezwungen. Das ist aber eine sehr kurzsichtige Denkweise. Es ist ­erwiesen, dass die Zusammenarbeit verschiedener Generationen am erfolgreichsten ist.



Verlangen ältere Arbeitnehmer wirklich mehr Lohn als jüngere?

Nicht alle. Wenn jemand länger arbeitslos ist, sinken die Ansprüche meist. Und viele sind auch bereit, eine Lohneinbusse in Kauf zu nehmen, wenn sie dafür nochmals eine spannende, neue Herausforderung annehmen können. Das Problem ist aber auch unser System der Altersvorsorge: Die Beitragssätze für die Pensionskasse steigen mit zunehmendem Alter. Das ist nicht mehr zeitgemäss. Mit der Altersreform 2020 von Bundesrat Alain Berset sucht man nun nach Lösungen für die Probleme, die mit der steigenden Lebenserwartung entstehen. Bis sich etwas ändert, dürfte es aber noch Jahre dauern.



Ist es nicht verständlich, wenn Unternehmen lieber jüngere Mitarbeitende einstellen? Die sind doch flexibler als die ältere Generation.

Das ist ein verbreitetes Klischee. Wissenschaftliche Analysen haben gezeigt, dass die meisten ­55-Jährigen noch stark an Veränderungen interessiert sind und die Kreativität erhalten bleibt. Viele möchten nochmals etwas Neues machen und geben in diesem Lebensabschnitt nochmals richtig Gas. Frauen haben dann mehr Zeit zur Verfügung, weil die Kinder bereits selbstständig sind. Und Männer möchten endlich flexibler arbeiten und ihr Pensum reduzieren, um Frei­räume für andere Interessen zu schaffen.



Und wie steht es mit der Gesundheit?

Dass Ältere mehr krank sind, ist ein Vorurteil. Die Absenzen wegen Krankheit oder Unfall sind bei allen Altersklassen etwa gleich. Ältere brauchen vielleicht etwas länger, um sich zu erholen, wenn sie mal krank sind. Dafür haben Jüngere mehr Sportunfälle oder fallen wegen familiärer Verpflichtungen aus – zum Beispiel wegen der Betreuung eines kranken Kindes.



Wie begegnen Sie diesen ­hartnäckigen Vorurteilen?

Das WDA-Forum versucht, Firmen und Organisationen mit Workshops und Auftritten an Symposien für das Thema zu sensibilisieren. Wir vermitteln Fakten und Wissen. So arbeiten wir daran, dass sich die Einstellung der Gesellschaft allmählich ändert. Denn eine negative Haltung älteren Menschen gegenüber ist wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn man ältere Arbeitnehmer gering schätzt, können sie ihr Potenzial nicht ausschöpfen. Das ist Diskriminierung. Interview: Andrea Söldi