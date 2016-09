Schuhdesign ist Handwerk

Vor den Fenstern ein idyllischer Essplatz unter einem grossen Baum, im Atelier überall Maschinen und Werkzeuge, die der Laie nicht kennt. Die Werkstatt von Ena Ringli in einer umgebauten Scheune liegt etwas abgelegen, in einem kleinen Weiler ausserhalb von Weinfelden.

Werkstatt für Prototypen

Hier ist sie aufgewachsen. Hierher, in ihr Elternhaus, ist sie nach ihrem Studium zur Schuhingenieurin in Deutschland und nach Jahren des Reisens für verschiedene Firmen der Schuhindustrie zurückgekehrt. Und hier stellt sie nun von Hand die Prototypen für ihre eigenen Schuhkollektionen her (siehe Box).

Schaut ihrem Gegenüber öfter mal auf die Füsse: Schuh-Designerin Ena Ringli. Warum sie Leute dennoch nicht anhand ihrer Treter beurteilt, sagt sie im Inverview.

(Video: Chantal Hebeisen)

Ena Ringli hat während mehr als zwölf Jahren in Italien, China, Holland und Österreich gelebt. Sie entwickelte für internationale Firmen der Schuhindustrie Kollektionen, überwachte Produktionen und verkürzte ganze Produktionsprozesse. Ständig pendelte sie zwischen den Firmenstandorten und Produktionsstätten hin und her, die auf der ganzen Welt angesiedelt waren.

Für grosse Firmen unterwegs

«Ich war soviel unterwegs, dass ich manchmal beim Aufwachen am Morgen im Hotelzimmer nicht mehr wusste, wo und in welcher Stadt ich mich befinde», erinnert sich die 37-jährige Designerin. Und: Manchmal sei sie morgens um sieben Uhr in Holland oder der Schweiz ins Flugzeug gestiegen, um darauf in Rumänien zu arbeiten. «Da wurde mir klar, jetzt ist es genug. Ich will nach Hause. Ich hatte genug vom Leben aus dem Koffer», sagt sie.

So konnte sie durch all die Reisen wertvolle Kontakte knüpfen und viele Erfahrungen sammeln. Doch mit dem ursprünglichen Beruf des Schuhmachens, hatte ihre Arbeit nicht mehr viel zu tun. «Ich liebe das Handwerk», sagt sie. Das Handwerk und das Entwickeln von neuen Modellen will sie denn auch in ihrer Werkstatt pflegen.

Sie hätte durch ihre früheren Tätigkeiten durchaus genug Kontakte, um ihre Schuhe in grösseren Mengen und günstiger produzieren zu lassen. Das will sie nicht. «Ich habe mir zum Ziel gesetzt, Schuhe in der Schweiz zu produzieren, auch wenn ich im Moment damit gegen den Strom schwimme und manch einer mich für etwas verrückt hält. Einen Versuch ist es Wert.»

Eine glückliche Fügung

Sie reiste also in die Schweiz zurück, mit der Idee im Gepäck, etwas eigenes zu schaffen. Und wie das Leben spielt, erhielt sie kurz darauf einen Anruf von einem Studienfreund aus Deutschland. Ein Kollege von ihm löste seine Schuhwerkstatt für Prototypen auf und liess anfragen, ob sie Interesse an den Maschinen habe. Ena Ringli musste nicht lange nachdenken. Sie sagte zu und übernahm den grössten Teil der Maschinen. «Der Kollege war glücklich und ich war glücklich.» Sei sie dadurch doch zu einem Komplettset gekommen, samt Zubehör zum Befestigen von Ösen.

Eigenes Label gegründet

In der Scheune ihrer Eltern, die das Haus zu dieser Zeit gerade umbauten, konnte sie ihre Werkstatt für Prototypen einrichten. Vor einem Jahr hat sie unter dem Label «yép» ihre erste Damenschuhkollektion auf den Markt gebracht. Diesen Herbst folgen die ersten swiss made Herrenschuhe.

Bevor sie sich an die Umsetzung ihrer Idee machte, verkaufte sie an zwei Tagen in der Woche in einem grossen Modehaus in Zürich Schuhe. «Ich wollte herausfinden, was die Kunden möchten und am Markt gefragt ist, um nicht an den Leuten vorbei zu produzieren.» Und so stellt sie eher klassische Schuhe her, die man länger als eine Saison tragen kann.

Noch hat sie ihr Ziel nicht erreicht, ihre eigenen Kollektionen selbst zu produzieren. Im Moment fertigt sie in ihrem Atelier «nur» ihre Prototypen an. Die Damenschuhe werden danach in Italien produziert, in Vigevano, der Schuhmacherstadt südwestlich von Mailand. Die Herrenschuhe lässt sie in Othmarsingen, in der Schweiz herstellen.

Reisen nicht aufgegeben

Das Reisen hat Ena Ringli nicht ganz aufgeben. Rund zwei Mal im Monat fährt sie nach Vigevano, um die Produktion der Damenschuhe zu überwachen. Sie arbeitet dort mit einem kleinen Familienbetrieb zusammen. Und sie wählt die Leder, die sie in Italien bezieht, selber aus. Ausserdem reist sie für eine grössere Firma regelmässig zur Kontrolle von deren Schuhherstellung in die Türkei. Daneben übernimmt sie externe Designaufträge. Denn leben kann sie von ihrem eigenen Label noch nicht.

