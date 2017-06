16-jähriger Velofahrer schwer verletzt

Ein 16-Jähriger war am frühen Dienstagnachmittag mit seinem Velo in Dübendorf unterwegs. Als er fahrend den Fussgängerstreifen auf der Zürichstrasse in Richtung Hochbordstrasse überqueren wollte, knallte er in ein Tram, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt.

Der Jugendliche, der keinen Helm trug, stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen fuhr den 16-Jährigen ins Spital, nachdem Sanitäter am Unfallort erste Hilfe geleistet hatten.

Wieso es zu dieser Kollision kommen konnte, wird derzeit untersucht. Der betroffene Streckenabschnitt der Glattalbahn war für zwei Stunden unterbrochen.

(mcp)