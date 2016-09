Air Berlin lässt Schicksal der Belair in der Schwebe

Bei der Air Berlin herrscht derzeit komplette Funkstille zum Thema Belair. Die Schweizer Airline, seit 2009 fast komplett in die deutsche Air Berlin integriert, steht vor einer ungewissen Zukunft. Gerüchte über mögliche Vermietungen der Flugzeuge oder einer Zusammenlegung mit anderen Airlines gab es in den letzten Tagen zuhauf, was nun aber genau mit der früheren Charter-Fluggesellschaft passiert, wollte gestern niemand sagen. «Belair ist eine Tochtergesellschaft der airberlin group», hiess es gestern auf Anfrage nur.

Fakten statt Gerüchte

Dabei begann die Medienkonferenz von Air Berlin-Chef Stefan Pichler vielversprechend. «Bisher gab es viele Gerüchte, nun kann ich ihnen Fakten präsentieren», begann er die Telefonkonferenz mit Medien und Analysten. Fakten gab es dann aber nur zur künftigen Strategie der «neuen Air Berlin». Diese wird auf die zwei Drehkreuze Düsseldorf und Berlin setzen. Aus Europa sollen Zubringerflüge Passagiere an diese beiden Flughäfen bringen, von dort geht es vor allem in Richtung Nordamerika weiter.

Es ist eine Rückbesinnung auf ein einfaches und überschaubares Geschäftsmodell, so fliegt auch die Swiss erfolgreich ab Kloten in die Welt. Die «neue Air Berlin» wird noch 75 Flugzeuge betreiben, rund die Hälfte der bisherigen Flotte. Die anderen Drehkreuze werden aufgehoben, also auch Zürich, Wien, Frankfurt oder Hamburg.

Mehr Fakten gab es aber nicht. Welche Strecken künftig noch bedient werden, lautete eine Frage an Pichler. Das könne man dann dem Flugplan entnehmen, antwortete Pichler kurzangebunden.

Umzug auf die Seychellen

Klar ist, dass 40 weitere Flugzeuge an die Lufthansa vermietet werden, 38 als sogenanntes Wet-Lease mitsamt Crew. Die Lufthansa zahlt der Air Berlin eine fixe Rate für die Betriebskosten, die Flüge und Gewinne laufen auf ihr Konto. Der Vertrag läuft über sechs Jahre und soll 1,2 Milliarden Euro einbringen, also 200 Millionen Euro pro Jahr und somit 5 Millonen Euro pro Flugzeug. Pichler sagt, das reiche, um die Betriebskosten zu decken, die Analysten waren skeptisch.

Die Air Berlin wird also mit einem neuen Kerngeschäft weiterbestehen. Ein Bereich wird vermietet, in der Hoffnung, damit keinen Verlust einzufliegen. Und der Rest? 1200 Mitarbeitenden wird gekündet. Diese könnten bei Partnerairlines wie Etihad oder Air Seychelles unterkommen, sagte Pichler, das würde allerdings Flexibilität voraussetzen, nämlich einen Umzug nach Abu Dhabi oder auf die Seychellen.

Touristikgeschäft bündeln

Offen bleibt das Schicksal der Ferienflieger. Das war das Kerngeschäft der Glattbrugger Belair, welche nach dem Swissair-Grounding von Hotelplan aus der ehemaligen Balair gegründet wurde. Innerhalb der Air Berlin fliegt Belair derzeit Ferienziele am Mittelmeer und auf den Kanaren an, ausserhalb der EU mit der eigenen Flugnummer 4T. In der «neuen Air Berlin» hat es dafür keinen Platz. Auch für eine Integration in das Wet-Lease mit der Lufthansa gibt es keine Anzeichen. Pichler deutete gestern lediglich an, dass das Touristikgeschäft mit seinen 35 Flugzeugen in einer Managementeinheit gebündelt werden soll. Details machte er dazu nicht.

Möglich wäre also eine neue Airline mit Belair und Niki, der österreichischen Air Berlin-Tochter. Oder mit TUIfly, welche für Air Berlin Ferienflüge ausführt. Verraten wollte man gestern noch nichts, auch Belair-CEO Lucas Ochsner durfte auf Anfrage keine weitere Auskunft geben und verwies an die Pressestelle. Und dort heisst die offizielle Stellungnahme dazu, heruntergebetet wie ein Mantra: «Belair ist eine Tochtergesellschaft der airberlin group. Alles Weitere sind Spekulationen und ich bitte um Verständnis, dass wir diese nicht kommentieren.»

Mehr Lufthansa in Kloten

Wie es am Flughafen Zürich weitergeht ist damit ebenfalls noch unklar. Die neue Touristiksparte mit noch unbekanntem Betreiber könnte die Ferienflüge weiterführen. Das erscheint sinnvoll, da die Streckenrechte nach Ägypten, Türkei oder Tunesien nur ab der Schweiz gelten, nach Deutschland kann man die nicht transferieren.

Die europäischen Städteflüge abseits von Düsseldorf und Berlin könnte künftig die Lufthansa-Tochter Eurowings übernehmen, die mithilfe der gemieteten Flugzeuge ausgebaut werden soll. Das würde allerdings auf vielen Strecken ein Lufthansa-Monopol schaffen, womit die Preise steigen könnten. Das wäre dann ein Fall für die Wettbewerbsbehörden. Genau weiss man derzeit aber nur: «Belair ist eine Tochtergesellschaft der airberlin group.» Zumindest momentan noch. ()