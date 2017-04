Alle VBG-Busse wieder unterwegs

11 Fahrzeuge der Verkehrsbetriebe Glattal AG mussten vor etwas mehr als einer Woche wegen Problemen mit der Türsteuerung zurückgerufen werden (siehe Artikel rechts).

Seit Donnerstag sind nun sämtliche Busse wieder im Einsatz. Gemäss EvoBus (Schweiz) AG konnten die betroffenen Fahrzeuge durch ein Softwareupdate im Steuergerät am Türsystem wieder in einen technisch einwandfreien Zustand versetzt werden und dürfen gefahrlos in Betrieb genommen werden , wie es in einer Mitteilung der VBG heisst.

Nach der Rückrufaktion kamen auf den betroffenen Linien der VBG Reserve- und Occasionsfahrzeuge zum Einsatz. Auf einzelnen nachfragestarken Linien wurden während der Hauptverkehrszeit Zusatzkurse gefahren, um die fehlenden Kapazitäten der Gelenkbusse zu kompensieren. (Zürcher Unterländer)