Alles für den besten Freund des Menschen

Kommenden Freitag bis Sonntag stehen die Eulachhallen in Winterthur im Zeichen des Hundes: Seit 14 Jahren ist die Hundemesse eine Vernetzungsplattform für ­alle, die ihren Wauwau besser kennen lernen und ihm das Leben so süss wie möglich machen wollen – sei es mit Leckerlisorten, Kauspielzeugen oder einer Runde Hundesport. 160 Firmen, Verbände und Organisationen wollen den jeweils über 13 000 Besuchern ihr Angebot näherbringen.

Auch das Unterland mischt an der Messe mit. So ist die Stiftung Tierrettungsdienst aus Winkel vor Ort. Hinter dem Namen Dog Vitalis wieder­um steht die Wat­ter Tierphysiotherapeutin Bar­bara Maissenbacher – sie ist seit über zehn Jahren, also fast von Anfang an, Teil der Hunde­messe.

Viele Leute, die sie dort ansprechen, wüssten gar nicht, welche Möglichkeiten es in der Tierphysiotherapie gebe. Klei­nere Eingriffe könne sie bei den vierbeinigen Patienten direkt vor Ort vornehmen, für grössere fehlten aller­dings Zeit und Ruhe. «Das hängt auch von der Stimmung des Hundes ab – mit gestressten Tieren können wir nicht arbeiten», erklärt die Therapeutin.

Dieser Meinung ist auch Katha­rina Mattioli aus Regens­dorf, ihrer­seits Hundephysiotherapeutin. Unter dem Namen Gangwerk wird sie an der ­Messe Fitnessgeräte für die bellenden Vierbeiner anbieten. Weil die drei­tägige Messe für sie wie für ihre Hunde eher stressig sei, lasse sie die Boston Terrier zu Hause. «Wir stellen aber ein paar einfache ­Geräte aus, die auch Besucherhunde unter Anleitung ausprobieren können.»

Ein kleines Hunde-Zalando

Wen es nach Shopping gelüstet, dürfte beim vierten Unterländer Betrieb fündig werden. Die Otelfingerin Claudia Bardola-Stuchetz ist im Namen des Onlineshops Hundini.ch vor Ort. «Wir achten darauf, nachhaltig produzierte Esswaren, Trainings- und Spielsachen und Accessoires anzu­bieten», sagt sie. Hundini sei sozusagen ein kleines Hunde-Zalando. Für sie wird der Messeauftritt eine Premiere. «Aber den einen oder anderen Hundehalter werde ich schon kennen – die Schweizer Hundeszene ist ja eine kleine.»

Ihr Verkaufshighlight sei übrigens ein Hunderegenmantel, ergänzt sie und lacht. «Ich habe zwei Langhaar-Collies – wenn die ohne diesen Mantel bei Regen draus­sen sind, dauert es einen Tag, bis sie trocken sind.» (Zürcher Unterländer)