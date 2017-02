Als Rüdlingen der Untergang drohte

Flussaufwärts von Rüdlingen existieren die Rhein-Altläufe, ein Gebiet von grossem ökologischem Wert. Und das, obwohl sie künstlich angelegt worden sind. Das kam so: Oberhalb dieser Schaffhauser Exklave macht der Rhein schon seit Urzeiten eine Linkskurve, wodurch der Hauptteil des Wassers mit grosser Kraft dem linksseitigen Ufer entlangschrammt – Prallhang nennt man deshalb solche Böschungen.

Das Ufer wurde denn auch vom Wasser kontinuierlich unterspült und es kam immer wieder zu Überschwemmungen. Noch schlimmer war jedoch, dass der Rhein immer mehr Ackerland unterhalb von Rüdlingen mit sich nahm. Mit grösser werdender Kurve wurde es immer schlimmer.«Das Pech der Rüdlinger war, dass sie auf der Prallhangseite lebten», schreiben die beiden Autoren und Fotografen in ihrem soeben im Haupt-Verlag erschienenen Werk. Und weiter: «Man fürchtete gar, das Dorf müsse in Zukunft aufgegeben werden.» Die Hilferufe der Rüdlinger stiessen beim Kanton auf taube Ohren. Massnahmen seien zu teuer, war die regierungsrätliche Antwort, die er 1832 der Gemeinde zukommen liess.

Ein halbes Jahrhundert später wurde den Rüdlingern dann doch noch geholfen, nachdem der Bund finanzielle Unterstützung zugesichert hatte. Das rechte Ufer des Rheins wurde Ende des 19. Jahrhunderts um 70 Meter nach Osten verlegt und mit Steinwällen gesichert. Im Zug der mehr als zwei Jahrzehnte dauernden Korrektionsarbeiten entstanden die Rhein-Altläufe, die heute eine wertvolle Naturidylle bilden (Bilder unten).

Geschichte und viel Natur

Die Beschreibung der von Rüdlingen abgewendeten Gefahr bildet nur einen kleinen Teil der spannenden historischen und erdgeschichtlichen Ausführungen im Buch. Noch mehr Raum geben Alean und Koch der Natur der beiden Kantone. Dabei vergessen sie jedoch nicht, darauf hinzuweisen, dass diese Natur teilweise durch Neozoen und Neophyten bedroht ist, wie die eingeschleppten Tier- und Pflanzenarten genannt werden.

Eindrücklich sind die zahlreichen Tier- und Pflanzenfotos. Oft wünscht man sich, die Abbildungen kämen in einem grösseren Format daher, damit man die Säugetiere, Vögel, Insekten, Orchideen und vieles mehr nochdetaillierter bestaunen könnte. Aber auch so machen die Aufnahmen deutlich, dass die beiden Fotografen ungezählte Stunden in ihre kleinen Kunstwerke investiert haben. Gut beschrieben wird dies in den kurzen Kapiteln «Wildtiere fotografieren» und «Ganz nahe bei Blumen, Insekten und anderen Kreaturen». Einen ungewohnten Einblick in die Landschaft und somit einen Mehrwert bieten die zahlreichen, mithilfe einer Drohne erstellten Aufnahmen aus der Vogelperspektive.

Viel Raum fürs Unterland

Obwohl die beiden Kantone recht dicht besiedelt sind, ist es für die Bewohnerinnen und Bewohner nie «weit bis zum nächsten Wald, Fluss oder Naturschutzgebiet», wie der Haupt-Verlag im Begleittext zum Buch schreibt. Das Werk macht deutlich, dass auch das Zürcher Unterland reich an Naturschätzen und -schönheiten ist. Da ist nicht nur der Rhein zwischen Thurmündung und Kraftwerk Glattfelden, da ist natürlich das Neeracherried und der Lägernzug mit seinen Besonderheiten am Süd- und am Nordhang. Da sind aber auch Tafelberge und die Schotterterrassen, die als weiteres Kapitel die grossen Kiesgruben im Nordwesten des Unterlands zum Thema machen.

Der Untertitel des Buchs «Streifzüge durch die heimische Natur» verspricht nicht zu viel, denn eingestreut sind immer wieder Wander- und Ausflugstipps.

«Natur und Landschaften von Zürich und Schaffhausen»,Jürg Alean und Peter Koch, 208 Seiten, gebunden, 48 Fr., Haupt-Verlag, Bern. (Zürichsee-Zeitung)