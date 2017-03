Blockaden auf natürliche Weise heilen

20 Filialen schweizweit

Die Firma Sinoswiss Praxis für Chinesische Medizin wurde im Jahr 2005 vom Ehepaar Wei Qing und Xiaosong Lu gegründet. Die Grundidee war, die natürlichen Heilmethoden der TCM als Ergänzung zur herkömmlichen Schulmedizin auch in der Schweiz anzubieten.

Sinoswiss ist eine Aktiengesellschaft mit Hauptsitz in Zug. Das Unternehmen betreibt aktuell 20 Filialen in der Deutschweiz und eine in Lausanne. Sinoswiss bezeichnet sich selber als ein expandierendes mittelständisches Unternehmen, das sowohl in der Deutschschweiz, als auch in der Romandie und im Tessin weitere Praxen eröffnen will. Im Jahr 2016 kamen zwei neue Praxen in der Deutschschweiz hinzu, eine davon in Bassersdorf.

Fast alle Mitarbeitenden bei Sinoswiss verfügen laut der Firmenleitung über einen Schweizer oder einen EU-Pass. Die TCM-Therapeutinnen und -therapeuten absolvierten ein fünfjähriges TCM-Universitätsstudium, sammelten fünf bis zehn Jahre Berufserfahrung, haben alle in TCM-Spitälern in China gearbeitet und danach eine Zeit lang in der Schweiz oder in Europa praktiziert.rce