Bülach ist «energiestädtischer» als andere

WENIG KREATIVE MOTTOS

Eine zertifizierte Energiestadt darf auf ihr Logo/ihre Plakatte ein Motto schreiben. Die Unterländer erweisen sich dabei nicht als sonderlich kreativ: Regensdorf etwa entschied sich für den Slogan «Energiebewusste Zukunft». In Rafz kam man mit «bewusst in die Zukunft» zu einem ähnlichen Text – und damit zum exakt gleichen Motto wie Wallisellen; das wiederum legt den Verdacht nahe, dass man aus einer Liste mit Standard-Vorlagen auswählte. In Dietlikon wiederum übernahm man schlicht den offiziellen Gemeindespruch («menschlich, offen, modern»), ebenso in Opfikon («lebt und bewegt»).

Alle übrigen Unterländer Gemeinden machten sich noch nicht einmal die Mühe, sich überhaupt mit Sprüchen zu beschäftigen und begnügten sich stattdessen mit der neudeutschen Standard-Übersetzung «european energy award». flo