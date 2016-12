Das Jahr 2016 im Zürcher Unterland

Bei einer Schiesserei in Weiach wird in der Nacht auf Sonntag, 17. Januar, ein 51-jähriger Mann getötet und eine 47-jährige Frau schwer verletzt und später mit einem Helikopter ins Spital gebracht. Unverletzt bleibt ein 48-Jähriger, der sich zur Tatzeit im Haus befand.

Die Staatsanwaltschaft gibt einen Tag nach der Tat bekannt, dass es sich um ein Beziehungsdelikt gehandelt hat. Beim Toten handelte es sich um den Schützen, der ins Haus seiner Ex- Freundin eindrang. Die Situation eskalierte, der Täter schoss auf seine frühere Geliebte und richtete sich danach selbst.

Mitte Januar lässt das World Economic Forum (WEF) die Spotterherzen am Flughafen höherschlagen. Für den Wirtschaftsgipfel in Davos reisen Staatsoberhäupter aus allen Ecken der Welt mit kleinen und grossen Flugzeugen nach Kloten. Am 18. Januar landet der US- Vizepräsident Joe Biden mit der Air Force Two – einer modifizierten Boeing 757 – in Kloten.

Ein Polizeifahrzeug auf dem Flughafen Zuerich in Kloten am Mittwoch, 20. Januar 2016. Im Rahmen des WEF in Davos landen auf dem Zuercher Flughafen Maschinen von Vertretern aus Politik und Wirtschaft, welche sonst meistens nicht beobachtet und fotografiert werden können. Foto:Keystone

Skilager. Die Subvention von Skilagern ist nicht zwingend. Darum hatte der Stadtrat von Bülach vorgeschlagen, die 68 000 Franken aus dem Budget der Stadt zu streichen. Das Stadtparlament hat sich mit einer Konsultativ­abstimmung im April gegen die Kürzung ausgesprochen.

60 Stellen streicht Bucher Industries Anfang Februar in Niederweningen. Grund dafür ist die Konzentration der Produktion von Kehrfahrzeugen auf die Standorte in Lettland und Grossbritannien. Schlechtere Marktbedingungen und der starke Schweizer Franken haben gemäss der Bucher-Konzernspitze diesen Entscheid nötig gemacht.

Früchtepressen der Bucher Industries AG, Foto: David Küenzi

Der EHC ist wieder da. Am 4. April kündigt das Management der Kloten Flyers an, dass der dienstälteste NLA-Eishockey­klub künftig wieder EHC Kloten heissen soll. Damit wolle der Klub zurück zu seinen Wurzeln. Die seit dem Jahr 2000 andauernde Ära der Flyers endete am 22. April, als sich der Klub offiziell wieder EHC taufte. Die Fans freute es, zumal auch das gehasste Saisonticket-Modell, bei dem Playoff-Spiele zusätzlich kosteten, nach dem überstürzten Abgang der kanadischen Investoren wieder gekippt wurde.

Der Finne Pekka Tirkkonen ist der neue starke Mann an der Bande. Foto: Keystone

Baubehörde unter Schummelverdacht. Die Schulpflege wollte im Zentrum von Wallisellen die alte Seidenweberei abbrechen und ein neues Schulhaus erstellen. Das Vorhaben musste jedoch gestoppt worden. Der Grund: Die Baubehörde hat die Vertreter des Zürcher Heimatschutzes mit der Angabe abgespeist, dass das alte Gebäude, das einmal 2003 und das zweite Mal 2015 aus dem Inventar der schützenswerten Bauten entlassen wurde, bereits abgerissen wurde.

Während 2003 der Heimatschutz keinen Rekurs anstrebte, fragt dessen Präsident Martin Killias 2015 nach. Als Antwort erhielt er die Falschinformation der Baubehörde. Killias gelangte darauf ans Baurekursgericht, um die Inventarentlassung von 2015 nochmals zu prüfen. Das Gericht führte jedoch aus, dass die Entlassung von 2003 rechtskräftig sei.

Valet-Parking führt in den Gemeinden rund um den Flughafen zu Ver­är­ge­rung. Manche Anbieter dieser Dienstleistung stellen die Autos auf öffentlichen Parkplätzen ab. Neben der Beeinträchtigung durch die Zunahme von Lärm und Gestank haben die Anwohner selber keine Parkiermöglichkeiten mehr. Mit unterschiedlichen Massnahmen haben Gemeinden wie Kloten, Rümlang, Höri und Oberglatt nun reagiert. Mit zeitlichen Beschränkungen, neuen Parkplatzverordnungen mit teilweise höheren Gebühren oder gar einer Änderung der Bau- und Zonenordnung will man dem Problem entgegenwirken.

Valet-Parking in Niederhasli. Foto: Sibylle Meier

Weil er einen Habicht vergiftet hatte, musste ein Taubenzüchter sich am 4. Juli vor dem Dielsdorfer Bezirksgericht verantworten. Der Mazedonier hatte eine seiner serbischen Hochflieger­tauben mit einem Nervengift bestrichen, um damit gezielt einen Greifvogel zu töten, da diese eine Gefahr für seine Tauben darstellten. Der Mann wurde zu einer 4000 Franken hohen Busse und einer bedingten Gefängnisstrafe von elf Monaten verurteilt. Es war die erste Verurteilung eines Taubenzüchters, obwohl es laut Vogelschützern immer wieder zu Vergiftungen, insbesondere von Wanderfalken, kommt.

Am 1. August gab sich Johann Schneider-Ammann die Ehre und kam nach Rümlang zur Bundesfeier. Der Bundespräsident zeigte sich volksnah und mischte sich unter die Leute, bevor er vor rund 600 Personen über die Chancen in der Schweiz sprach. Zuvor hatte sich Schneider-Ammann mit einer Delegation des lokalen Gewerbes zum informellen Austausch getroffen.

Bundespräsident Johann Schneider-Ammann hält an der 1. Augustfeier in Rümlang die Rede. Foto: Madeleine Schoder

Der Anziehungskraft der Fussball-Weltmeisterschaft getrotzt hat der Flughafen Zürich am 2. Juni. An den Flughafentagen öffnete er seine Pforten für Besucher. Rund 9000 Gäste liessen sich vom wenig attraktiven Wetter nicht abschrecken und verbrachten ein Erlebniswochenende am Unterländer Tor zur Welt. Der Einblick in die Flug­hafenwelt lockte nicht nur Familien mit Kindern an, sondern auch zahlreiche Spotter und Enthusiasten. Noch mehr Besucher – rund 15 000 – zählte der Flughafen am zweiten Erlebniswochenende im September.

Am 31. Mai verhaftete die Polizei in Rafz einen Mann, der in der anschliessenden Untersuchungshaft den Mord an Gino Bornhauser gestand. Ende April wurde der Rentner als vermisst gemeldet, aber schon eine Woche später ging die Polizei von einem Gewaltverbrechen aus. Es waren Hinweise aufgetaucht, dass Born­hauser auf einem Parkplatz in Rafz brutal zusammengeschlagen worden war. Die Leiche des 67-Jährigen wurde bis heute nicht gefunden – der Mörder will vergessen haben, wo er den leb­losen Körper seines Opfers versteckt hat.

In einem Wald in Boppelsen fand ein Velofahrer am 4. Juni einen toten Mann – einen Transportunternehmer aus Bülach. Er wollte einen Lastwagen verkaufen und kam von einem Treffen mit potenziellen Kunden nie mehr zurück. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen insgesamt vier Tatverdächtige.

Eine Grossgemeinde Wehntal soll es vorerst nicht geben. Die Gemeinderäte aller vier Gemeinden lehnen einen Zusammenschluss ab. Als Hauptgrund führen sie einen «signifikanten finanziellen Nachteil bei einem Zusammenschluss» an. Die Auswertungen der Ergebnisse hat ergeben, dass die Nachteile überwiegen. Die Projektgruppen haben ihre Arbeit abgebrochen. An den Gemeindeversammlungen im Dezember sind die Stimmbürger über den aktuellen Stand informiert worden, wonach voraussichtlich am 21. Mai an der Urne abgestimmt wird, ob das Projekt weitergeführt werden soll.

Blick von Regensberg auf das Wehntal. Foto: Madeleine Schoder

Fall Jud: In der Stadt Opfikon hat die Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) Mitte November ihren Zwischenbericht vorgestellt. Darin wird die Zahlung in der Höhe von 10 000 Franken durch die Sozialbehörde Opfikon auf das private Konto ihrer eigenen Vorsteherin Beatrix Jud thematisiert. Die Kosten sind angefallen, weil sich Jud im Zusammenhang mit den PUK-Untersuchungen durch einen Rechtsanwalt beraten liess. Das Stadtparlament hat Anfang Dezember den Zwischenbericht abgesegnet. Nun wird geprüft, ob wegen der Zahlung bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige gegen unbekannt zu erstatten ist.

Gesperrte Strassen sorgen für Unmut: Seit dem 21. November verhindert eine Strassensperre zwischen Buchs und Dielsdorf die Durchfahrt über die «Hand». 6000 Autos sollen täglich den Umweg über die Kantonsstrasse via Adliker Kreuz nehmen. Die Vollsperrung dauert 60 Tage und ist ein Test der Gemeinden Buchs und Dielsdorf, gefolgt von weiteren 60 Tagen zeitlicher Teilsperrung. Schon bald zeigt sich aber: Das Adliker Kreuz vermag den Mehrverkehr nicht schlucken. Die Autos stauen sich zeitweise bis Otelfingen. Viele nehmen darum die Ausweichroute über die Krähstelstrasse. Zuviele findet die Gemeinde Buchs und schliesst die schmale Landstrasse nach Adlikon ebenfalls.

Die Strasse zwischen Dielsdorf und Buchs (Hand) wird für den Durchgangsverkehr gesperrt. Foto: Madeleine Schoder

Valetparking droht das Ende: Das Geschäftsmodell etlicher privater Parkinganbieter in der Flughafenregion als billigere Alternative zu den Airportparkhäusern erfährt starken Widerstand seitens der Gemeinden. In Kloten sind zwei Gesuche für Valetparkings hängig. Eines liegt bei der Stadt auf Eis, das andere auf dem Tisch des Verwaltungsgerichtes des Kantons Zürich. Es geht um einen Grundsatzentscheid im Zusammenhang mit der Lage solcher Parkplätze. Im neuen Richtplan hat keine der drei Planungszonen des Zürcher Unterlandes Zonen für Valetparkings definiert.

Quartier kann sich entwickeln: Nach vielen Jahren der Planungsarbeit genehmigt die Gemeindeversammlung in Höri den öffentlichen Gestaltungsplan Bückler-Gentert. Damit ist eine geordnete bauliche Entwicklung möglich. Der Quartierverein hatte sich gegen diesen Plan gestellt, weil sie befürchteten, das Wohnen würde dort teurer. Im Quartier in Endhöri leben rund 650 Menschen in 244 Wohnungen. Der Kanton Zürich ist mit seinen 13 Mehrfamilienhäusern der grösste Liegenschaftenbesitzer in diesem Dorfteil. (Zürcher Unterländer)