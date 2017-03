Der Welttag gegen Rassismus findet heute statt –aber nicht im Zürcher Unterland

Seit exakt 50 Jahren gilt der 21. März als Welttag gegen Rassismus. Das Datum geht auf das «Massaker von Sharpeville» in Südafrika im Jahr 1960 zurück: Während einer Demonstration gegen die Apartheidgesetze es­kalierte die Situation auf der Strasse derart, dass Polizisten in die Menge schossen, 69 Menschen töteten und mindestens 180 weitere zum Teil schwer verletzten. Im Oktober 1966 wurde der 21. März schliesslich von den Vereinten Nationen zum Welttag gegen Rassismus erklärt und im Jahr darauf das erste Mal durchgeführt. Seither breitet sich die Vielfalt an Kampagnen, Aktionen und Darbietungen in der ganzen Welt aus.

Während in der Schweiz vor ­allem in Zürich und Bern von ­Parteien, Nichtregierungsorganisationen (NGO) oder auch Privaten Veranstaltungen während der ganzen Woche durchgeführt werden, herrscht im Zürcher Unterland gähnende Leere: Weder auf den Websites kleiner Gemeinden noch auf jenen grösserer wie Bülach, Kloten oder Opfikon sind Veranstaltungen zum Thema im Kalender vermerkt. Darauf angesprochen, reagiert jedoch kaum ein Politiker oder eine Politikerin erstaunt, weder aus dem linken noch aus dem rechten Lager. Dafür liegen die Erklärungen dafür weit auseinander.

»Rassistische Gesellschaft würde nicht funktionieren»

Die einen stellen sich auf den Standpunkt, dass Rassismus in der Schweiz schlicht kein Thema sei. «Rund 25 Prozent der Bevölkerung sind Ausländer, und je nach Zählung haben etwa 40 Prozent einen Migrationshintergrund. Eine rassistische Gesellschaft würde so gar nicht funktionieren», erklärt die SVP-Nationalrätin Barbara Steinemann aus Regensdorf. Vielmehr als eine reale Grundlage habe die Rassismusthematik einen ideologischen Hintergrund, genährt von «Leuten aus angeblichen Minderheitengruppen, die für ihren Aktionismus Geld vom Bund erhalten wollen.» Programme wie der genannte Welttag würden auf Sensibilisierungsprogramme und damit letztlich auf Volkser­ziehung hinauslaufen. «Das aber ist nichts, worum der Staat sich kümmern müsste.»

EDU-Kantonsrat Michael Welz aus Oberembrach stimmt in diese Parole ein. Das Rassismuspro­blem sei in der Schweiz nicht gross vorhanden – vielmehr stelle er fest, dass die Bereitschaft sehr gross sei, Schweizer vorschnell als Rassisten zu bezeichnen. Damit greift er vor allem linke Gruppierungen an: Sie seien es, die Rassismus zum Thema aufbauschen. «Das erklärt auch, warum vor allem in den Städten über Rassismus gesprochen wird: Die Linke ist dort einfach stärker», ist er überzeugt. «Das Unterland ist demgegenüber bürgerlich geprägt, deshalb braucht es solche Aktionstage hier nicht.»

Für Nichtbetroffenenicht klar sichtbar

Ganz anders klingt es aus den Reihen der lokalen SP. «Rassismus war und ist ein Problem», sagt Qëndresa Sadriu, Gemeinderätin in Opfikon, entschieden. Zwar habe das Phänomen hierzulande nicht eine so offene Bühne wie etwa in den USA, wo offen über eine Mauer gegen Mexikaner gesprochen werden könne. Rassismus zeige sich verschleiert im Alltag. «Ich selber musste zum Beispiel trotz guter Noten über 300 Bewerbungen schreiben, bis ich eine Lehrstelle gefunden ­habe», erzählt Sadriu. Dass der Welttag gegen Rassismus aber nur in den Städten und nicht auf dem Land stattfindet, erklärt sie strategisch: «Wir mobilisieren gezielt in die Städte, weil es auf dem Land oder in kleineren Städten wie Opfikon schwierig wäre, viele Menschen für eine klare Message zusammenzubringen.»

Daniel Frei, SP-Kantonsrat und Gemeinderat in Niederhasli, erklärt die Abwesenheit des Welttags gegen Rassismus im Unterland ausserdem mit einer fehlenden Tradition. «Gewisse Anlässe im Jahreskalender werden von Parteien oder anderen Gruppen belegt, dieser Welttag war dagegen noch nie ein Thema.» Klar sei aber auch für ihn, dass Rassismus ein alltägliches Thema sei, nur sei es für Nicht­betroffene nicht so klar sichtbar. «Es geht dabei um kleine Bemerkungen, Gesten, Gefühle und Vorurteile, die immer noch und immer wieder präsent sind.» Deshalb sei eine Sensibilisierung in Form der Aktionswoche nötig. Nicht zuletzt plädiert Frei auf ­Zivilcourage: «Rassismus darf keinen Platz im Alltag haben – und das ist eine Aufforderung an alle Beteiligten.» (Zürcher Unterländer)