Die Kläranlage präsentiert sich im modernen Kleid

Sichtlich mit Stolz führt der Klärwerkmeister, Jürg Müller das zahlreich erschienene Publikum durch die umgebaute, sanierte Anlage. Er demonstriert, wie das verschmutze Wasser in der idyllisch liegende Kläranlage in drei Stufen gereinigt wird. Er startet dort, wo das Schmutzwasser 365 Tage im Jahr eintrifft und zeigt den Anwesenden auf, welch buntes Gemisch nebst dem Wasser den Weg in die Anlage findet.

Millionen fleissiger Bakterien

«Für mich ist wichtig, dass die Leute wissen, dass nicht alles in die Toilette gehört. So zum Beispiel keine Ohrenstäbchen, Windeln, Putztücher und auch keine Feuchtigkeitstüchlein. Diese lösen sich im Wasser nicht auf», erklärt der langjährige Betriebsleiter. Bei noch ungewohnten warmen Temperaturen präsentierte er dann auch das Herzstück der sanierten Abwasser-Reinigungs-Anlage: Die neue biologische Reinigung. Sie findet in Rüdlingen in zwei 360 Kubik-Meter grossen Behältern statt. In ihnen leben fleissig-nimmersatte Mikroorganismen. Sie werden dank gut kontrollierter Luftzufuhr stetig mit genügend Sauerstoff versorgt.

«Der Säuberungsprozess des Wassers dauert zwar im neuen System etwas länger, wir können aber in Zukunft auch bei kälteren Temperaturen die gesetzlich vorgeschriebenen Werte des gesäuberten Wassers einhalten», erklärt Müller. «Ja, ich habe in der Region die meisten Mitarbeiter – Millionen von Bakterien.»

Die Kläranlage wurde 1974 erbaut, dennzumal für das Abwasser von rund 1300 Personen. Die Anlage ist in die Jahre gekommen und auch an ihre Kapazitätsgrenze gestossen. Heute leben rund 1840 Menschen in den zwei Dörfern Rüdlingen und Buchberg. 2013 hat die Bevölkerung einem Baukredit von 3 Millionen Franken bewilligt und der Startschuss für die Bauarbeiten fiel im Herbst 2015. Nebst der biologischen Reinigung wurden in den letzten anderthalb Jahren auch die chemische Reinigung und die Schlammbehandlung saniert und ein Werkstatt-Gebäude gebaut.

Alle Arbeiten sind wie geplant und terminiert abgeschlossen und das Budget eingehalten. Der verantwortliche Ingenieur, Fabian Reutlinger der Firma Hunziker Betatech AG, ist sehr zufrieden: «Unsere Kostenreserven brauchten wir nicht. Während der Bau-Phase ist kaum Unvorgesehenes vorgefallen.» Die Stimmung auf dem kleinen Kläranlage-Areal ist nicht nur am Tag der offenen Türe gut und fröhlich. «Dass die Bauarbeiten nun beendet sind, ist toll. Aber ich werde die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten vermissen. Es war ein gutes Miteinander. Alle haben Herzblut in das Projekt gesteckt», erklärt der verantwortliche Gemeinderat und Leiter der Betriebskommission, Bruno Steiger.

Ruhe kehrt ein

Nun wird auf der Kläranlage in Rüdlingen Ruhe einkehren. Nur noch kleine Arbeiten sind zu verrichten. Die Anlage ist für die Zukunft gewappnet. Ihre Kapazität reicht aus für rund 2400 Personen. Für Jürg Müller und sein Mitarbeiter, Fredy Fehr, war die Umbau-Phase spannend, aber auch sehr arbeitsintensiv. »Unser Arbeitsalltag normalisiert sich nun wieder. In der kommenden Zeit werden wir noch viel rund um die neue biologische Reinigung lernen und uns gut um deren fleissige Bewohnerschar kümmern. Wir freuen uns natürlich auch, in unseren neuen Werkstatt-Räume arbeiten zu können», so Jürg Müller. (Zürcher Unterländer)