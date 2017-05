Die Kritik am Fahrplan

Immer zu Ende des Jahres werden Fahrplanänderungen vorgenommen – und jedes Mal darf sich jede Gemeinde zu den geplanten Änderungen äussern und konkrete Begehren formulieren. Die Antwort der Bus- und Bahnbetriebe auf diese Wunschkonzerte werden dann an der regionalen Verkehrskonferenz (RVK) besprochen. Genau das ist für die 30 Gemeinden der Region Unterland am Montag in Embrach geschehen. Den jeweiligen Gemeindevertretern wurde die Möglichkeit gegeben, sich Gehör zu verschaffen.

Hüntwangen (vertreten durch Gemeinderat Daniel Spühler) protestierte gegen die Ablehnung des Begehrens, direktere Anschlüsse nach Zürich zu gewährleisten. Niederhasli (Gemeinderat Hans Meier) forderte mit Nachdruck die dringliche Diskussion einer Bus-Querverbindung nach Dielsdorf. Und Wasterkingen (Gemeindepräsident Peter Zuberbühler) war mit der abschlägigen Antwort auf den Antrag auf Busse bis Betriebsschluss nicht einverstanden.

Allein, neuerliche Anpassungen der vorgeschlagenen Änderungen wird es nicht geben, das wurde aus den Erläuterungen von Alexander Häne (Postauto), Philipp Dijkstra (ZVV) und Christian Baumgartner (SBB) mehr als deutlich. Das jeweilige Antwortschema blieb sich jeweils gleich: Man nimmt die Sorgen der einzelnen Gemeinde gerne auf, die gewünschte Änderung lässt sich aber technisch entweder nicht realisieren oder finanzieren.

Vorzeitiges Wenden im Wehntal bleibt

Wogleich man sowohl bei den SBB wie auch bei den Postauto mit der bisherigen Umsetzung der letzten (grossen) Fahrplananpassung zufrieden ist, haben die zuständigen Fachleute einzelne Unzulänglichkeiten einräumen müssen. Baumgartner etwa musste festhalten, dass man das vorzeitige Wenden von S-Bahnen im Wehntal, geschehe es nun wegen Personenunfällen oder wegen technischer Probleme, «nie ganz wegbringen» werde.

Was die geplante Buslinie Rorbas–Freienstein– Dättlikon–Pfungen angeht, ist für den 6. Juni eine Informationsveranstaltung in Dättlikon anberaumt worden. Das Dorf hatte sich im April gegen die Verbindung ausgesprochen. (flo)