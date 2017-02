Diese Gebäude sind der Denkmalpflege ein Kapitel wert

Im Bericht der Zürcher Denkmalpflege sind die von ihr betreuten Schutzobjekte sowie Abbrüche wichtiger Gebäude im Gebiet des Kantons Zürich aufgeführt. Der Bericht legt den Fokus auf den Zeitraum zwischen 2011 bis 2012, in dem Gebäude restauriert wurden. Neben ihrer Renovation sind auch über die Entstehungsgeschichte der Bauten zahlreiche Fakten zu erfahren.

Die Denkmalpflege widmet vier Gebäuden aus dem Unterland ein Kapitel. Dies sind das Wasserkraftwerk Eglisau-Glattfelden, das zwischen 2005 und 2016 saniert wurde und das Bülacher Bezirksgebäude, in dem das Gefängnis untergebracht war. Aufgeführt ist auch ein Ökonomiegebäude mit Wohnhaus in Wallisellen, das als Schutzobjekt regionaler Bedeutung gilt. Aus der Reihe tanzt ein Speicher im Ortsteil Seeb der Gemeinde Winkel: Die Denkmalpflege beschäftigte sich mit ihm, obwohl er nicht renoviert wurde. Er war nach Jahren der Vernachlässigung und nach seiner Beschädigung aufgrund eines Sturmes und eines Brandes in einem so schlechten Zustand, dass er abgebrochen wurde.

Das Kraftwerk Rheinsfelden

«Das imposante, in den Jahren 1915 bis 1920 erstellte Flusskraftwerk gehört schweizweit zu den markantesten Anlagen seiner Art», schreibt die kantonale Denkmalpflege über das Kraftwerk Eglisau-Glattfelden. Wegen des Baus mussten etliche Häuser in Eglisau abgebrochen werden, die aufgrund des gestauten Wassers überschwemmt worden wären. Am 9. November 1944 bombardierten die Amerikaner das Kraftwerk. Dabei kamen drei Menschen ums Leben, am Gebäude entstanden Schäden. Der Regierungsrat nahm es 1979 ins überkommunale Inventar auf und bezeichnete es als Schutzobjekt von kantonaler Bedeutung. 1988 genehmigte der Bundesrat das Inventar der Kulturgüter von nationaler Bedeutung, in dem das Kraftwerk aufgeführt ist.

Im Jahr 1998 erteilte das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) dem Kraftwerk eine Konzession bis zum Jahr 2046, welche die Eigentümerin Axpo zu einem Ausbau und zugleich zu Ausgleichsmassnahmen wegen der Umweltbeeinträchtigung verpflichtete. Die Arbeiten von 2005 bis 2012 beinhalteten die Sanierung der Aussenrechenanlage, die Renovation der Hochbauten sowie den Umbau der Maschinenanlage. Ursprünglich wollte man die sieben Original-Turbinen behalten und durch eine neue Turbine auf deutscher Seite ergänzen. Diese Idee wurde aber verworfen, weil moderne Turbinen effizienter und für die Fische besser passierbar sind. Letztes Jahr wurde zudem eine Fischaufstiegsanlage erstellt.

Das Bülacher Bezirksgebäude

Das Gebäude des heutigen Bezirksgerichts an der Spitalstrasse 13 in Bülach wurde in den Jahren 1924 und 1925 unter dem Bülacher Architekten Fritz Weidmann erstellt. Der neuklassizistische Bau wurde errichtet, um die Bezirkslokalitäten zu vereinen. Der 1923 vom Bülacher Stimmvolk bewilligte Neubau, in dem die Bezirksverwaltung und das Gefängnis untergebracht wurde, kam in einer damals noch wenig überbauten Gegend auf dem Areal der Kiesgrube Hinter-Vollebern zu stehen. Der Regierungsrat unterstützte das Projekt mit einem Beitrag aus dem Notstandsfonds – einem Fonds, der nach dem Ersten Weltkrieg geschaffen wurde, um die (Bau-)Wirtschaft anzukurbeln.

Im Jahr 1937 ging das Bezirksgebäude ins Eigentum des Kantons über. 1983 wurde es ins überkommunale Inventar als Schutzobjekt von regionaler Bedeutung aufgenommen. In den Jahren 2010 bis 2012 wurde das Gebäude erweitert und restauriert. So wurde ein Neubau erstellt, in der sich die Büros der Angestellten befinden. Im Altbau wiederum wurden zum Beispiel die dekorativen Malereien in der Eingangshalle freigelegt. Andere Malereien blieben wiederum verbogen, unter anderem aus finanziellen Gründen und wegen der Eingriffe, die nötig geworden wären. Die Denkmalpflege bilanziert: «Mit dem Bezirksgebäude konnte das Hauptwerk des Bülacher Architekten Fritz Weidmann wieder in Stand gestellt werden, was umso erfreulicher ist, als dass sein Eigenheim 1993 abgebrochen worden war.»

Die Walliseller Scheune

Im Jahr 1863 liess Fabrikant Johann Jakob Guggenbühl-Häfeli, Besitzer einer Seidenzwirnerei, nördlich des Fabrikationsgebäudes an der heutigen Zwickystrasse eine Scheune mit Wohnung errichten. Das Gebäude, das laut der Denkmalpflege exemplarisch den Typ einer Gutshofscheune vertritt, erweiterte Guggenbühl in den Jahren 1870 und 1871 um einen rechtwinklig angeordneten zweiten Trakt. Der ältere Flügel umfasst eine Scheune mit zwei Ställen, Schopf, Remise und Wohnung und der jüngere Trakt ist für Ökonomie und Wohnzwecke bestimmt. Letzterer beinhaltete zunächst eine Weinpresse, die 1922 entfernt wurde. Die Baudirektion nahm das Gebäude im Jahr 2009 ins überkommunale Inventar als Schutzobjekt von regionaler Bedeutung auf.

2008 erteilte die Baudirektion der Swisscanto Anlagestiftung eine Baubewilligung für eine Neuüberbauung, die Auflagen und Bedingungen enthielt. Diese umgibt das schutzwürdige Objekt heute auf drei Seiten. In einer Gesamtrenovation von 2010 bis 2011 wurden am geschützten Bau unter anderem die Fassaden instand gestellt. Auch wurden manche Holzfenster mit den bestehenden Beschlägen neu angefertigt und das Dach mit naturroten Biberschwanzziegeln eingedeckt. Drei Wohnungen und eine Atelierwohnung sind nun im renovierten Gebäude untergebracht. Die Denkmalpflege legte ein besonderes Augenmerk auf die Treppen, sowie die Parkett- und Riemenböden, die teilweise ausgebessert, angeschliffen und farbig lasiert oder geölt wurden.

Der Winkler Speicher

Vom 1641 erbauten Doppelspeicher an der Alten Landstrasse in Seeb (Winkel) ist nichts mehr zu sehen – er wurde im Mai 2012 bei einem Brand teilweise zerstört und später abgebrochen. Dennoch hat sich die kantonale Denkmalpflege mit dem Objekt beschäftigt. Auf einem Türsturz ist 1641 als Erstellungsjahr des zum Hof des Zürcher Spitals gehörenden Speichers festgehalten. Im Jahr 1985 inventarisierte die Denkmalpflege den Speicher, jedoch fand nie eine rechtskräftige Festsetzung statt. Laut der Denkmalpflege zeichnete sich der Kleinbau durch besonders sorgfältig und dekorativ gestaltete Baudetails aus. Er sei der am aufwendigsten gestaltete Bohlenständerspeicher des Zürcher Unterlands. Jedoch sei er seit Jahrzehnten kaum mehr unterhalten worden. Sein baulich sehr schlechter Zustand wurde im überkommunalen Inventar von 1985 festgehalten.

Auf Ersuchen des Winkler Bauamts fand im Juni 2012 eine Besprechung zwischen der Gemeinde, dem Eigentümer und der Denkmalpflege statt. «In Anbetracht des prekären Bauzustandes kam man überein, auf eine Unterschutzstellung zu verzichten», hält der Bericht fest. Drei Tage nach der Feststellung stürzte wegen eines Sturms das Obergeschoss ein. Im August 2012 hielt die Baudirektion fest, dass das Gebäude kein Objekt von überkommunaler Bedeutung mehr darstelle, beauftragte die Gemeinde Winkel jedoch, die kommunale Schutzwürdigkeit zu prüfen. Winkel verneinte diese. Ein Mehrfamilienhaus soll nun den Speicher ersetzen.