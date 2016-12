Dieses Feuerwerk wird morgen Abend den Himmel erhellen

Feuerwerk gehört zweifellos zum Ästhetischsten, was die hiesige Silvesternacht zu bieten hat. Wer sich aber den Rummel rund um den Zürichsee ersparen und lieber im trauten Heim feiern will, der kann sich in den Zelten bedienen, die die vergangenen Tage wie Pilze aus dem Boden schossen und das neuste Feuerwerk beherbergen.

In Bülach-Süd stehen die kleinen Wunderhöhlen beispielsweise vor Jumbo und Migros. Dort werden vor allem heute und morgen viele Raketen, Vulkane und Ladykracher über die Theke wandern, denn in den vergangenen Tagen sei es noch ruhig gewesen, sind sich die Verkäufer einig. Wer sich gestern Nachmittag in selbigen Zelten mit Feuerwerk eindeckte und dem ZU seine Silvesterpläne verriet, freut sich auf einen geselligen Abend mit der Familie oder mit Freunden und Bekannten.

Ob mit den Grosseltern, mit den engsten Freunden in einem kleinen Saal oder mit über 70 Kolleginnen und Kollegen in einem Schopf – fest steht bei allen, dass die glitzernden Knaller für die Feststimmung nicht fehlen dürfen. Nur mit einem Knall kann das neue Jahr beginnen, ist man sich einig.

«Vulkane und Batterien sind beliebt»

Das Team des Jumbo in Bachenbülach zeigt das Feuerwerkslager: Stellvertretender Geschäftsführer Christoph Meyer, Verkäuferin Anna Rapusic sowie Geschäftsführer Mario Fricke (von links). Bilder Francisco Carrascosa

Der Verkauf im Zelt vor dem Jumbo in Bachenbülach läuft seit vergangenem Dienstag. Die zwei grössten Batterien sind dort bereits ausverkauft. Im Schnitt geben die Kunden hier etwa 100 Franken aus. Aber es kommen auch Unterländer vorbei, welche bis zu 600 Franken für das Silvestervergnügen aufwenden.

«Besonders Vulkane und Batterien sind beliebt», sagt Geschäftsführer Mario Fricke. Raketen sind dieses Jahr nicht so in. Das Verkaufsteam vermutet, weil diese schnell verpuffen. Der Effekt dauert also weniger lang an als bei einer Batterie. Der Stellvertretende Geschäftsführer Christoph Meyer kann sich auch vorstellen, dass die Holzstöcke, an denen sie befestigt sind, dafür verantwortlich sein könnten: «Diese muss man nach dem Abfeuern wieder einsammeln.»

Wer zuerst nachsehen will, wie sein Feuerwerk aussehen wird, kann im Zelt den QR-Code mit dem Handy scannen und sich die Effekte anzeigen lassen – so lässt sich auch sichergehen, dass das Geld gut investiert ist. (Text: Ilda Özalp)

«Zuerst Fondue, dann Feuerwerk»

Somea und Vivienne Bertholet sind 10- und 12-jährig und leben in Bülach. Sie werden Silvester nur mit ­Erwachsenen verbringen, sind aber überzeugt, dass ihnen nicht langweilig werden wird.

Als die beiden Bülacherinnen Somea (10) und Vivienne Bertholet (12) das Zelt der Migros Bülach-Süd erspähten, konnten sie ihren Grossvater sofort davon überzeugen, eine «Colorius»-Batterie und eine «Swiss Lugano»-Rakete zu kaufen. Die Batterie hat 100 Schuss und geht 25 Meter in die Höhe. «Wo wir sie ablassen werden, wissen wir noch nicht so genau», erzählt Vivienne, «unser Grossvater wird uns aber sicher dabei helfen, wenn wir uns morgen Abend treffen.»

Die Geschwister fahren morgen zu den Grosseltern und verbringen mit ihnen den Abend. «Erst gibt es den Klassiker Fondue chinoise, dann kommt das Feuerwerk», sagt Somea. «Andere in unserem Alter feiern vielleicht mit anderen Kindern, uns ist nur mit Erwachsenen aber noch nie langweilig geworden.» Letztes Jahr haben sie Blei gegossen und ein Schwert und eine Krake erhalten. Laut Beipackzettel bedeutete das Schwert «viel Mut» und die Krake «viel Geld» im neuen Jahr. «Das hat sich dann auch bewahrheitet», erinnert sich Vivienne und schmunzelt. (Text: Sharon Saameli)

«Hatten auch schon einen Unfall»

Fabio Zappone (32, aus Bülach), Francesca Salerno (31, aus Zürich) und Francesco Mirenzi (50, aus Bern) verbringen den Silvesterabend gemeinsam mit Freunden und Familie in einem Saal in Höri.

Noch kaufunentschlossen stehen Francesca Salerno, Fabio Zappone und Francesco Mirenzi vor dem Feuerwerkszelt der Migros Bülach-Süd. Die Batterie «Belynia» ist aber in der engeren Auswahl. «Feuerwerk verwenden wir immer nur zum Feiern an Neujahr, damit es etwas Besonderes bleibt», erklärt Salerno. An anderen Festtagen würden sie darauf verzichten. Die drei verbringen den Silvesterabend mit Kolleginnen und Kollegen sowie mit einigen Leuten aus dem engeren Familienkreis.

«Morgen Abend treffen wir uns mit etwa 20 anderen Männern und Frauen in Höri in einem Saal», sagt Fabio Zappone. In den meisten Fällen seien das sehr schöne Abende. Nur einmal habe es mit dem Feuerwerk einen Unfall gegeben. «Das war allerdings eine deutlich grössere Rakete, als es sie hier zu kaufen gibt», erzählt Zappone. Jemand habe sich dabei starke Verletzungen an den Fingern zugezogen, weil sie zu früh explodiert sei und er in der Nähe gestanden habe. «Nun ist aber alles verheilt», beruhigt Zappone. (Text: Sharon Saameli)

«Eine Party mit etwa 70 Kollegen»

Marco Graf (19 Jahre alt, v. l.), Fabian Matzinger (19), Severin Gehring (25), Kilian Gehring (20) und Pascal Graf (19) haben Freunde zu einer Party in Buchberg eingeladen.

Vor dem Jumbo in Bachenbülach steht ebenfalls ein Zelt mit Feuerwerk. Dort decken sich fünf junge Männer mit Feuerwerk ein, die die Silvesternacht dieses Jahr in Buchberg verbringen, wo sie zu Hause sind. «Seit drei Jahren organisieren wir dort in einem Schopf auf dem Bauernhof eines Kollegen eine private Party», schildert Pascal Graf. Sie rechnen etwa mit 70 bis 80 Gästen.

Privates Feuerwerk sage ihm mehr zu als das grosse, das es zum Beispiel in Zürich zu sehen gibt, erzählt Graf. «Dort sind einfach zu viele Leute.» Gekauft hat die Gruppe schliesslich einmal die Batterie «Colour Celebration» und einmal die Batterie «Twilight Zone» mit Kometen und Bouquets. «Die erste Batterie kennen wir bereits von früheren Einsätzen. Ich denke, dass mit 99 Franken das Preis-Leistungs-Verhältnis bei ihr absolut stimmt», sagt der 19-jährige Graf. Von der zweiten liessen sie sich überraschen. Mit dem Batteriekauf liegt die Gruppe im Trend. «Wir denken einfach, dass man davon mehr hat als von Raketen», erklärt Graf. (Text: Sharon Saameli)

(Zürcher Unterländer)