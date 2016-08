Ein Pestsarg als Besuchermagnet

Die Mesmerin der reformierten Kirche Buchberg-Rüdlingen emp­-fängt immer wieder Besucher, die sich, neben dem Gotteshaus und seinen Glocken, ein spezielles Objekt anschauen wollen: densogenannten Pestsarg, der im Estrich der Kirche untergebracht ist. «Besonders im Sommer kommen Schulklassen oder Senio­rengruppen vorbei, die den Sarg sehen wollen», sagt Häderli.Der Sarg war zuletzt im 17. Jahrhundert im Einsatz. Die Mesmerin demonstriert, wie er getragen wurde: Oben ist ein schlanker Baumstamm mittels zweier Ringe angebracht, der länger als der Sarg ist. Diesen hoben die beiden Träger auf ihre Schultern. Im Unterschied zu einem gewöhnlichen Sarg verfügt die Spezialkonstruktion über einen aufklappbaren Boden, der beider Beerdigung geöffnet werden konnte, sodass der Leichnam ins Grab fiel. Danach konnte der Sarg für die nächste Beerdigung verwendet werden, denn Särge waren zur Zeit der Pest Mangelware.

Dass der Sarg eine ereignisreiche Geschichte hat, wird nach der Lektüre von zwei Artikeln des Schaffhauser Lehrers Adalbert Ullmann klar, der diese im Jahr 1978 für die «Schaffhauser Nachrichten» verfasst hat.

Die tödliche Krankheitm sucht das Unterland heim

Gleich dreimal habe die Pest im 17. Jahrhundert in den nordschweizerischen Gebieten gewütet, schreibt Adalbert Ullmann, nämlich in den Jahren 1611, 1629 sowie 1635. Ullmann berichtet von 252 Buchbergern und Rüdlingern, die im Jahr 1629 der Pest zum Opfer fielen. In der 1992 publizierten Chronik von Eglisau ist festgehalten, dass die Gemeinde im Jahr 1634 insgesamt 998 Einwohner zählte, 1637 aber nur noch 649. Die Pest hat also während dieser Jahre ein Drittel der Menschenleben in Eglisau vernichtet. Ähnlich viele Opfer gab es im Rafzerfeld, dort löschte die Krankheit gar jedes zweite Menschenleben aus.

Gemäss dem Bericht Ullmanns traf die tückische Krankheit auch die Pfarrer der Kirchgemeinde Buchberg-Rüdlingen. So wurde im Jahr 1612 Hans Konrad Spleiss gewählt. «Ihm harrte eine schwere Aufgabe, musste er doch in den durch die Pest verängstigten und verunsicherten Einwohnern wieder Vertrauen und neue Hoffnung wecken», schreibt er. Da sei 1629, noch viel schlimmer als ­vorher, die verheerende Seuche wieder ausgebrochen. «Pfarrer Spleiss musste trösten, aufrichten, das Sterberegister nachführen», erzählt Ullmann. Er hatte auch seine kleine Enkelin Waldburgli bestatten müssen, als er selber erkrankte und dann starb.

Rasch wurde ein weiterer Pfarrer gewählt, der jedoch an der Krankheit starb, noch bevor er seine Stelle antreten konnte. Der dritte Pfarrer, der im selben Jahr eingesetzt wurde, war eben erst von der Krankheit genesen und starb später eines natürlichen Todes.

Der Sarg fiel den Flammen zum Opfer

Laut Ullmann fristete der Sarg nach dem Ende der Seuche «im Kirchenestrich, auf den Balken des Dachstockes, ein verstossenes Dasein». Ganz selten habe er Besuch erhalten. 1972 wurde er fast komplett vernichtet: Im November jenes Jahres brannte nämlich die Kirche nieder. Den Brand hatten überhitzte Ofenrohre im Zwischenboden des Dachstuhls ausgelöst. Vom Brand verschont wurden lediglich der Turm und die Aussenmauern. Laut Ullmann wurde «der Pestsarg mitgerissen, das Holz ging in Flammen auf und die eisernen Beschläge lagen verloren im wüsten Trümmerhaufen des Brandobjektes». Es sei das grosse Verdienst des damaligen Mesmers Jakob Matzinger gewesen, der bei den Aufräumarbeiten die wichtigsten Beschläge, so die beiden Öffnungsgelenke, die Tragriemen sowie ein Scharnier einer Bodenklappe, aus den Trümmern fischte.

Da diese Originalteile noch vorhanden waren, sahen es Matzinger und Ullmann als sinnvoll an, den Sarg zu rekonstruieren. Dies taten sie im Jahr 1977. Sie stellten unter anderem den fehlenden Deckel wieder her. Laut Ullmann muss dieser vorhanden gewesen sein, um den Träger am Fussende «vor dem ständigen, mehr als unangenehmen Anblick zu verschonen». Auch diente der Deckel dazu, den Holzbalken für die Sargträger zu befestigen.

Die fehlenden und beschädigten Beschläge ergänzte und reparierte eine Schmiede in Ramsen SH. Ullmann schreibt am Schluss seines Berichtes: «Auch wenn nur noch wenige Bestandteile vom Originalsarg stammen und die Bretter jetzt mit Karbolineum imprägniert sind, so lassen die Scharniere, Tragringe und Griffe wenigstens die Handhabung des heute gottlob nicht mehr benötigten Sarges deutlich erkennen. Wenn der neualte Pestsarg zum Geschichtsverständnis und zur Förderung unserer Zuneigung zur Heimat beiträgt, dann hat sich die Rekonstruktion im Jahre 1977 gelohnt.» (Zürcher Unterländer)