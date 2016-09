Ein Sitz ist noch zu besetzen

Die Kandidatensuche für die beiden zurücktretenden Rüdlinger Gemeinderäte Andreas Bachmann und Simone Matzinger brachte bis kurz vor den Wahlen keinen Erfolg. In letzter Minute wurde aber ein viertes mögliches Mitglied für die fünfköpfige Behörde gefunden: Der parteilose Martin Ahrend bewarb sich um den Posten als Gemeinderat und wurde gestern auf Anhieb gewählt.

Er erhielt 225 Stimmen. Bestätigt wurden die bisherigen Gemeinderäte Bruno Steiger (parteilos), Vizepräsident und unter anderem für Strassen, Wasser und Abwasser zuständig sowie Marco Senn (parteilos), unter anderem für Forst, Güter und Entsorgung zuständig. Steiger holte 272 Stimmen, Senn 260. Gemeindepräsident Martin Kern, ebenfalls parteilos, war vor einem Monat mit 306 von 349 abgegebenen Stimmen bestätigt worden. Die Wahlbeteiligung lag gestern bei 65,4 Prozent und das absolute Mehr bei 215 Stimmen. Die Zahl der gültigen Stimmen betrug 858. Es gingen 552 leere und 18 ungültige Stimmen ein. Vereinzelte Kandidaten erhielten 101 Stimmen.

Ein Kandidat gesucht

Da noch ein Sitz in der fünfköpfigen Behörde zu besetzen ist, wird es in Rüdlingen am 23. Oktober zu einem zweiten Wahlgang kommen. Dann zählt nur noch das relative Mehr. Offiziell hat sich noch kein Kandidat gemeldet, jedoch hat jemand laut der Gemeindeschreiberin Interesse gezeigt und wird womöglich kandidieren. (Zürcher Unterländer)