Erste Jagdreviere bis 2025 neu vergeben

Den ersten Februartag hatten sie genau im Visier. Max Keller, Obmann der Nürensdorfer Jagdgesellschaft, und seine Waidmänner haben an diesem Tag als erste Jäger im Zürcher Unterland ihr Jagdrevier neu zugeteilt bekommen. Ein Volltreffer also. «Klar sind wir glücklich, wir freuen uns, dass es wieder geklappt hat», meint der erfahrene Jäger und Vorsteher der örtlichen Jagdgesellschaft.Zittern mussten die bisherigen Pächter des Nürensdorfer Jagdreviers nicht um ihr angestammtes Gebiet. Denn das sollte an diesem öffentlich ausgeschriebenen Vergabetermin letztlich doch nicht unter den Hammer kommen. Andere Jäger hatten sich nicht darum beworben, hier auf die Pirsch gehen zu dürfen. Somit müssen Max Keller und seine Jagdkameraden lediglich den vom Kanton festgelegten Mindestpachtzins von 4586 Franken pro Jahr für das Revier bezahlen.

Im Grundsatz verlangt das Gesetz im Kanton Zürich eine regelmässige Jagdpachtversteigerung im Abstand von jeweils acht Jahren. Wobei die Bieter nicht über ein Maximum von 150 Prozent des Schatzungswertes (Mindestgebot) hinaus gehen dürfen. Wer den Zuschlag erhält, entscheidet in jedem Fall das jeweilige Gemeinderatsgremium vor Ort.

An einer Jagdpachtversteigerung beteiligen dürfen sich alle Personen, die mit entsprechender Ausbildung und bestandener Jagdprüfung aufwarten können und sich in Gruppen organisieren. Im Unterland variiert die genau vorgegebene Grösse einer Jagdgesellschaft je nach Revier zwischen mindestens zwei und höchstens zwölf Jägern. Das kleinste Revier ist Höriberg (Höri) mit 158 Hektaren jagdbarer Fläche, während das grösste Revier Sanzenberg (Weiach) mit einer Fläche von 897 Hektaren aufwarten kann.

Maximum für Embrach West

Die Pachtdauer von acht Jahren ist ebenfalls durch das Jagdgesetz vorgegeben. Nach 2009 stellt also 2017 wieder ein besonders wichtiges Jahr für die Zürcher Jäger dar. In diesen Tagen werden nun im ganzen Kantonsgebiet sämtliche Jagdpachtverträge zwischen Gemeinden und Jagdgesellschaften bis 2025 neu vergeben.

Nach dem Auftakt am letzten Mittwochnachmittag in Nürensdorf hat am selben Abend auch Embrach gleich zwei Reviere (Ost und West) vergeben und gestern folgte die Vergabe des Rorbaser Reviers. Im Gegensatz zu Nürensdorf ist es in Embrach zu einer Versteigerung gekommen. Dabei wurde für das Revier West (Mindestgebot: 3907 Fr.) von beiden Parteien der Maximalbetrag von 5840 Franken geboten. Den Zuschlag erhielt die bisherige Jagdgesellschaft. «Es gab keinen Grund, etwas zu ändern. Wir sind mit der Arbeit der bisherigen Jagdgesellschaft sehr zufrieden», sagt Gemeindeschreiber Hans Peter Good. Noch vor acht Jahren verursachte die Vergabe des grösseren Embracher Reviers (Ost) einigen Unmut, was einen Rekurs nach sich gezogen hatte. Heuer konnte jenes Revier ohne Konkurrenz zum Mindestgebot von 5466 Franken an die bisherigen Jäger vergeben werden.

Zwei neue Bewerber in Rorbas

Als dritte Gemeinde im Unterland hat gestern Rorbas das Revier neu vergeben. Nachdem sich die bisherige Jagdgesellschaft zurückgezogen hatte, meldeten sich zwei neue Gruppen. Doch statt sich gegenseitig hochzuschaukeln mit Angeboten, einigten sie sich darauf, auf dem Schatzungswert von 3120 Franken zu bleiben, und überliessen dem Gemeinderat den Zuschlagsentscheid. Dieser entschied sich für eine vierköpfige Jägergruppe um den ortsansässigen Karl Marthaler als Obmann, wie Gemeindeschreiber Roger Suter mitteilt.

Heute sind die Jagdreviere von Wallisellen und Wasterkingen dran, während nächste Woche die Entscheide über weitere elf Reviere in zehn Unterländer Gemeinden gefällt werden. Bis Mitte März werden so alle Reviere neu vergeben, damit die Jäger pünktlich zum Start der neuen Jagdsaison am 1. April ihre Arbeit in den Revieren antreten oder aber ganz einfach weiterführen können. (Zürcher Unterländer)