Firmen bringen Informatik näher zu den Leuten

Informatik bestimmt zunehmend unseren Alltag. Und dennoch ist die Disziplin für viele ein Buch mit sieben Siegeln. Um Informationstechnologien einem breiten Publikum zugänglicher zu machen, finden am Freitag und Samstag im ganzen Kanton die Informatiktage statt.

An der Veranstaltung, die dieses Jahr zum zweiten Mal durchgeführt wird, beteiligen sich rund 50 Firmen und Institutionen an insgesamt über 300 Anlässen. So zeigen zum Beispiel IT-Lernende der Zürcher Kantonalbank, wie man ein Computerprogramm schreibt, eine Website erstellt oder ein eigenes Computerspiel gestaltet.

Die ETH vermittelt bereits Kindern ab vier Jahren erste Grundlagen der In­for­ma­tik mit Robotern in Gestalt einer Biene. Und das Univer­sitätsspital Zürich demons­triert seinen Operationsroboter namens Da Vinci, mit dem man die Ins­tru­mente via Konsole steuert.

Ein spezielles Programm richtet sich an Schulklassen. Orga­nisatorin ist die «Plattform ­eZürich», getragen von Stadt und Kanton Zürich; sie hat sich zum Ziel gesetzt, den ICT-Standort Zürich voranzubringen. Im Unter­land sind der Flug­hafen ­sowie die Firmen Microsoft und Cisco, die beide in Wallisellen ansäs­sig sind, mit dabei.

Persönlich miteinem Computer sprechen

Microsoft setzt einen Themenschwerpunkt bei den sogenannten Chatbots. Dabei handelt es sich um künstliche Intelligenz, die Sprache und Bilder erkennt. Bereits verbreitet sind etwa die digitalen Assistenten Siri und Cortana, welche auf iPhones und Windows-Rechnern installiert sind und Fragen beantworten können.

Für Microsoft sei die Entwicklung von Chatbots ein wichtiges Geschäftsfeld, sagt Mediensprecher Tobias Billeter. «Es gibt ­be­reits intelligente Übersetzungsprogramme, bei denen man nicht bemerkt, dass der Text maschinell verfasst wurde.» Chatbots würden auch immer häufiger in Bereichen wie Kundensupport oder Fahrplanabfragen eingesetzt, erklärt Billeter. Besucher erfahren in einem Referat mit Live­demonstration mehr über das Thema.

Ein Ziel der Firma ist es zudem, Jugendliche für Informatik­berufe zu begeistern. «Es ist nicht einfach, in der Schweiz quali­fiziertes Personal zu finden», weiss Billeter. Vor allem will der Konzern mit der Vorstellung aufräumen, dass die Berufe nur für Männer geeignet seien. An der Veranstaltung namens Girls in IT erzählt eine junge Mitarbei­terin von ihrem Arbeitsalltag und zeigt den Mädchen ihren Arbeitsplatz. Am Samstag sind zudem digitale Hilfsmittel im Schulunterricht ein Thema.

Informatik hinter dem Flugbe­trieb kennen lernen

Am Flughafen können Inter­essierte derweil einen Blick hinter die Kulissen der digitalen Technologien werfen, die den täglichen Betrieb unterstützen. Neben einer Vorstellung des Flug­hafens als Firma erhalten Teilnehmer eine Führung, die aus der Perspektive der Informatik abgehalten wird. Danach können sie selber flughafenspezifische IT-Arbeiten beobachten und ausfüh­ren. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt auf je 40 Personen. Am Freitag gebe es noch ­wenige freie Plätze, teilt Medienspre­cherin Raffaela Stelzer mit. Am Sams­tag ist der Anlass bereits ausgebucht.

Die Firma Cisco zeigt auf, wie die Stadt von morgen dank der Digitalisierung funktioniert. Effizi­enter und ökologischer soll sie werden, verspricht die Ausschreibung. So soll zum Beispiel der Verkehr reibungsloser ablaufen. Besucher erfahren Details anhand eines Lego-Modells. Am Firmensitz in Wallisellen dürften auch Kinder und Jugendliche auf ihre Kosten kommen: Legos werden ausreichend vorhanden sein – entweder um eine eigene Stadt von morgen zu bauen oder einen Roboter, den man selber programmieren kann.

(Zürcher Unterländer)