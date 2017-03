Frei laufende Hunde im Wald gefährden Rehkitze

Hunde haben in der Jagdsaison 2015–2016 in der Schweiz insgesamt 444 Rehe gerissen. Um solche Todesfälle zu vermeiden und die Wildtiere nicht aus ihren Lebensräumen zu drängen, gilt in vielen Kantonen in der Setzzeit – dann, wenn die Jungen auf die Welt kommen – im Wald oder am Waldrand Leinenzwang für Hunde. Das Gebot muss ab kommendem Samstag eingehalten werden.

In Zürich ist eine solche Regelung auf kantonaler Ebene nicht vorhanden, die Gemeinden können diese aber festschreiben. Unterländer Gemeinden wie Stadel rufen in ihren Mitteilungsblättern dazu auf, die Vierbeiner an der Leine zu führen. «In den Monaten Mai und Juni, zur Setzzeit der Rehe, müssen Hunde am Waldrand und im Wald ausnahmslos an der Leine geführt werden», heisst es in der Mitteilung von Stadel. Die Gemeinde hat dies als Bitte an die Hundehalter formuliert, wie der Gemeindeschreiber sagt. Einen Leinenzwang hat sie nicht festgeschrieben in ihrer Polizeiverordnung.

Auf die Problematik machen auch Wildhüter aufmerksam. Obmann Samuel Ramseyer vom Revier Weiach Sanzenberg wird ab Mai mit seiner Jagdgesellschaft Plakate an Waldrändern anbringen. Diese werden den Hundehaltern empfehlen, ihren Vierbeiner an die Leine zu nehmen. Gefährdet sind laut Remseyer ­besonders Rehkitze. Die Hunde trauten sich in der Regel nicht an Wildschweinjunge heran, deren Mütter wehrhafter seien.

«Grundsätzlich hat jeder Hund einen Meute- und Beutetrieb», sagt Ramseyer. Jedoch seien diese Triebe bei manchen Rassen ausgeprägter, so bei Jagdhunden. Aus seiner fast 7-jährigen Erfahrung in der Jagdgesellschaft sind ihm nur wenige Fälle von Wildtierrissen durch Hunde bekannt. «Sie sterben öfter durch Mähmaschinen», stellt er fest. Laut Ramseyer halten sich die meisten Hundehalter an die Empfehlungen und führen ihre Tiere an der Leine. Manche hätten ihre Hunde aber auch so gut dressiert, dass diese sofort zurückkämen, wenn ihre Halter sie riefen.

Abschuss der Hunde möglich

In den vergangenen 15 Jahrenhat der Kanton jährlich zwischen 90 und 150 Fälle von Hunderissen registriert – in der laufenden Jagdsaison, die im April 2016 gestartet ist, waren es 100. Urs Phil­ipp, Abteilungsleiter Fischerei und Jagd, schätzt die Dunkelziffer auf das Doppelte. Er empfiehlt unbedingt, die Hunde zwischen Mitte April und Ende Juni an die Leine zu nehmen. «Viele Halter haben ihre Hunde nicht unter Kontrolle», sagt Philipp.

Diese stiessen beim Stöbern derzeit leicht auf trächtige Rehe, die sich nicht mehr so schnell bewegen könnten und so leichter von Hunden gerissen werden könnten, und später auf ihre Kitze, die nach ihrer Geburt etwa zwei Wochen im Gras liegen bleiben.

Dass im Kanton Zürich keine Leinenpflicht während der Setzzeit gilt, befreit die Hundehalter aber nicht von ihrer Verantwortung, wie Philipp betont: So könnten diese wegen unberechtigten Jagens oder Wilderns verzeigt oder gebüsst werden. Auch könne die zuständige Jagdgesellschaft sie schriftlich verwarnen. «Im Wiederholungsfall dürfen die Hunde abgeschossen werden», sagt Philipp.

Solche Abschüsse seien ihm aus den letzten 15 Jahren aber nicht bekannt. Philipp rät Hundehaltern dazu, den zuständigen Wildhüter zu kontaktieren, wenn ihr Hund ein Wildtier reisst. So könnten die Experten prüfen, ob das Tier verletzt sei. Und wenn die Verletzungen stark sind, könne der Wildhüter das Tier «von seinen unsäglichen Qualen befreien». (Zürcher Unterländer)