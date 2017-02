Im Frühling kommen die Schranken

Fast drei Jahre sind vergangen, seit die Verkehrsbetriebe Glattal AG (VBG) angekündigt hat, dass fünf Kreuzungen mit Schranken gesichert werden sollen. Dies war im Juli 2014. Gebaut wurde bislang noch nichts. Im März wird sich dies ändern. «An der Kreuzung Herti-/Weststrasse in Wallisellen ist geplant, dass mit dem Bau der Schranken am 20. März begonnen wird. Voraussichtlich am 7. April werden sie in Betrieb genommen», sagt Katrin Piazza, Medienverantwortliche der VBG. An den fünf neuralgischen Kreuzungen wurde 2014 die Geschwindigkeit der Trams auf 36 km/h reduziert. Die Beschränkung soll nach dem Bau der Barrieren wieder aufgehoben werden.

Bei den übrigen vier Kreuzungen – drei liegen in Opfikon, eine in Dübendorf – ist der Stand der Planung sehr unterschiedlich weit fortgeschritten. In Opfikon sollen die Schranken an den Kreuzungen Flughof-/Riethofstrasse und Flughof-/Rohrstrasse noch in diesem Jahr gebaut werden. «Der Baubeginn an der Flughof-/Riethofstrasse ist für August geplant, die Inbetriebnahme für September. An der Kreuzung Flughof-/Rohrstrasse soll der Baubeginn im Oktober folgen, die Inbetriebnahme im November», so Piazza.

Beschwerden sorgten für Verzögerung

Zur Verzögerung im Vergleich zur Situation in Wallisellen kam es, weil gegen diese beiden Schranken-Projekte beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde eingereicht wurde. Und solange noch kein Entscheid gefallen war, konnte die Planung für das dritte Opfiker Schranken-Projekt (Flughof-/Europastrasse) nicht weiter gehen. Jedoch hat mittlerweile der Beschwerdeführer seine Einsprache zurückgezogen. «So konnten wird das Plangenehmigungsgesuch für die Barrieren am Knoten Flughof-/Europastrasse am 8. Februar beim Bundesamt für Verkehr einreichen» führt Piazza aus. Läuft alles nach Plan, dürfte mit einem Baubeginn im Frühsommer 2018 gerechnet werden.

Am wenigsten weit fortgeschritten ist die Planung in Dübendorf. Die gesamte Situation an der Kreuzung Ring-/Neugutstrasse erweise sich aufgrund der Grösse der Kreuzung und dem hohen Verkehrsaufkommen als sehr komplex, gibt Piazza zu Bedenken. «Hier suchen wir immer noch gemeinsam mit der Stadt Dübendorf, dem Amt für Verkehr, dem Tiefbauamt und der Kantonspolizei Zürich nach einer für alle Verkehrsteilnehmer tragbaren Umsetzung», erklärt die VBG-Sprecherin. Der Realisierungszeitpunkt sei daher noch offen.

Weniger Unfälle als zu Beginn

Hintergrundrund für den Bau der Schranken ist der Sicherheitsaspekt. In den ersten Betriebsjahren war die Glattalbahn mehrfach in Unfälle verwickelt. 2013 verzeichnete die VBG bei den Tramlinien 10 und 12 insgesamt 14,6 Unfälle pro 1 Million gefahrener Kilometer. «Die beiden Linien fahren ziemlich genau diese 1 Million Kilometer im Jahr», führt Piazza aus. 2014 waren es 7 Unfälle, 2015 noch 6,1 und 2016 wiederum 7. Im Jahr 2017 ist es bislang noch zu keinen Unfällen gekommen. (Zürcher Unterländer)