Jeder zweite Milchbauer ist weg

Die Zahlen sind eindeutig: Seit 1985 hat sich die Zahl der Agrarbetriebe im Kanton Zürich bis heute fast halbiert. Im ganzen Kanton gibt es gerade mal noch 3600 Bauernbetriebe. Und bei den Milchbauern haben alleine zwischen den Jahren 2000 und 2013 fast 40 Prozent das Handtuch geworfen – gemäss dem kantonalen Amt für Landschaft und Natur wegen mangelnder Rentabilität.

Einer, der diesen Trend bestätigen kann, ist Peter Gutmann. Gutmann ist selbst Milchproduzent, betreibt einen Hof in Windlach. Seit über 45 Jahren beschäftigt er sich mit Agrarpolitik. «In den letzten 15 Jahren sind hier etwa 50 Prozent der Milchbauern verschwunden», sagt Gutmann. Er ist Teil eines sogenannten Milchrings, einer Art Zusammenschluss von Milchbauern, die gemeinsam den Handel mit der Milch und der dafür benötigten Logistik organisieren. Mit Gutmann sind im Milchring, dem das Gebiet Wehntal sowie die Gemeinden von Dielsdorf bis Kaiserstuhl angehören, noch etwa 50 weitere Milchproduzenten. Vor 15 Jahren waren es noch doppelt so viele. Gutmann selbst wird nächstes Jahr pensioniert, für seinen Hof hat er keinen Nachfolger finden können.

Den Betrieb ausbauen oder aufhören

Der Windlacher kann bestätigen, dass die Belastung für den einzelnen Milchbauern in den letzten Jahren stark zugenommen hat. 2007 wurde der Käsefreihandel eingeführt und 2009 die Milchkontingentierung aufgehoben. «Viele Betriebe haben in den letzten 15 Jahren entweder extrem ausgebaut, um mehr Milch produzieren zu können. Oder sie haben die Produktion eingestellt, weil es sich nicht mehr lohnt», erklärt Gutmann. Die Milchmenge hat daher auch nicht abgenommen. Aber derselbe Milchbauer braucht heute mehr Kühe und muss mehr Milch produzieren als noch vor 15 Jahren. Und daher auch mehr arbeiten.

Insbesondere die Milchbauern im Unterland und generell im Flachland würden deshalb zu den Verlierern der Agrarpolitik des Bundes 2014 bis 2017 gehören, sagt Gutmann. «Der Bund hat das System unter anderem so geändert, dass für Direktzahlungen weniger die Anzahl Tiere, sondern mehr die Fläche entscheidend ist», führt er aus. Das ist schlecht für diejenigen Bauern, die wenig Boden benötigen, um ihre Kühe zu füttern. Um seine 40 Kühe zu füttern, braucht Gutmann 16 Hektaren, weil die Böden sehr fruchtbar sind. Ein Bauer, der gleich viele Kühe füttern muss, dafür aber günstigeren, weil weniger fruchtbaren Boden gekauft hat, braucht mehr Fläche dafür. Dadurch erhält er auch mehr Direktzahlungen. Die Unterländer Milchbauern haben daher doppelt verloren: Der Milchpreis ist stetig gesunken und mit der aktuellen Agrarpolitik erhalten sie zudem weniger Direktzahlungen.

Frei kritisiert Modell der Finanzierung

Hans Frei, Präsident des Zürcher Bauernverbands, betrachtet just diese Direktzahlungen kritisch. «Ein Bauer muss sein Einkommen mit der Produktion von Nahrungsmitteln erwirtschaften können und weniger über Direktzahlungen», fordert er. Es könne zudem nicht sein, dass man den Grenzschutz lockere, gleichzeitig aber weiterhin mehr und strengere Vorschriften in der Produktion erlasse, als dies bei der Konkurrenz im Ausland der Fall sei. «Wenn man im Tierschutz und bei den Anforderungen im Pflanzenbau Vorschriften erlässt, die weit anspruchsvoller sind als im benachbarten Ausland, dann kann man nicht den Grenzschutz lockern und exakt diese Vorschriften damit unterlaufen», kritisiert der oberste Zürcher Bauer. «Ohne einen Grenzschutz können wir in der Schweiz in der landwirtschaftlichen Produktion preislich nicht mithalten», sagt Frei klar. «Wir haben andere Lohn- und Produktionskosten als im Ausland.»

Frei fordert deshalb vom Bund, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es ermöglichen, die Produktionskosten inländischer Nahrungsmittel auch im Inlandmarkt zu erwirtschaften. «Eine einheimische Landwirtschaft muss auch in Zukunft von Billigimporten und einer zunehmenden Liberalisierung bessergestellt bleiben.» Er appelliert aber auch an die Konsumenten: «Je mehr Konsumentinnen und Konsumenten bereit sind, Produkte aus der Region zu kaufen, desto mehr sichert das die Überlebenschancen der Bauernbetriebe in der Schweiz.» (Zürcher Unterländer)