Lebenslanger Einsatz für die Natur

Es gibt kaum jemanden, der die wertvollen Flachmoore und Riedflächen im Gebiet der Altläufe der Glatt besser kennt als Willi Bless. Schon in seiner frühesten Jugend besuchte er mit seinem Vater die attraktivsten Altwasserlandschaften im Kanton Zürich, zwischen dem heutigen Glattlauf und dem Flughafen. Und er erinnert sich: «Im Himmelbach floss damals Wasser in Trinkwasserqualität und wir fischten erfolgreich Forellen. Als Kind habe ich fast jede freie Stunde bei den Altläufen der Glatt verbracht.» Seitdem hat sich, vor allem durch den Ausbau des Flughafens, im Naturschutzgebiet von nationaler Bedeutung einiges verändert. An der Neugestaltung war Willi Bless als Ingenieur und Bauleiter massgeblich beteiligt.Am vergangenen Mittwochnachmittag nahm der rüstige 77-jährige Naturfreund und aktive Mitgestalter des Auengebiets auf einem Rundgang Abschied von den vielfältigen Biotopen und Riedflächen. Bless bezeichnet sich als Ureinwohner von Rümlang. Er besuchte hier die Schulen, absolvierte im Büro Gujer AG eine Lehre als Tiefbauzeichner und er arbeitete nach dem Studium bis zu seiner Pensionierung 2007 im gleichen Rümlanger Unternehmen. Die Projektierung und Bauleitung beim Neugestalten der Glatt-Altläufe, bedingt durch den Flughafenausbau, betrachtet Bless als seinen Karrierenhöhepunkt. Er war mit viel Herzblut dabei und nach seiner Pensionierung betreute er bis anfangs dieses Jahres das Wassermanagement im Naturschutzgebiet.

Glatt ist seit 1820 kanalisiert

Den Besuchern, die Bless auf dem Rundgang begleiteten, darunter der wissenschaftliche Mitarbeiter des kantonalen Amts für Landschaft und Natur, Jean-Marc Obrecht, erzählte Bless aus der langen Geschichte der Glatt-Altläufe. 1820 wurde die Glatt, um Überschwemmungen zu vermeiden, kanalisiert und 1930 abgesenkt. 1946/47 erfolgte eine Landabtretung von 76 Hektaren an den Flughafen, teilweise enteignet, im Baurecht abgegeben oder mit 18 Rappen pro Quadratmeter entschädigt.

Nach der 5. Bauetappe des Flughafens wurde Bless mit der Projektierung eines neuen Altlaufes der Glatt betraut. Ziel war die Erstellung eines naturnahen Bachlaufs, ähnlich dem ursprünglichen Zustandes. 1997 wurde das Pilotprojekt realisiert. «Wir hatten einige Probleme zu bewältigen. Das Wetter war mehrheitlich schlecht und schlickiger Baugrund erschwerte die Arbeiten. Ein Paar Stiefel der Erstellerin des Pflegeplans, Regula Dickenmann, sind bis heute verschollen», erinnert sich Bless. Er betrachtet den Erfolg der Neugestaltung gegenüber der früheren Originalsituation als ein Tropfen auf einen heissen Stein: «Aber es ist ein grosser Tropfen.» Gesamthaft sei die oekologische Aufwertung gelungen, eine gewisse Problematik des Wasserhaushaltes, vor allem durch die Verlegung des Himmelbachs, bleibe.

Landwirte pflegen das Ried

Das Naturschutzgebiet kann sich nicht selbst überlassen werden. Der Rümlanger Förster Thomas Hubli ist für die Waldpflege zuständig. Er steht im engen Kontakt mit den Verantwortlichen des Naturschutzes. Und die Riedflächen müssen jährlich nach einem Pflegeplan geschnitten werden. Fünf Landwirte aus der Umgebung übernehmen diese Arbeiten. Ohne Pflege würde das ganze Gebiet in wenigen Jahren mit Wald bedeckt sein. Sorgen bereiten die über 1500 Goldfische, die unverantwortliche Menschen in die Biotope aussetzten. Die Fremdlinge fressen Laich und Kaulquappen von einheimischen Reptilien. Mühsam müssen die Goldfische mit Reusen gefangen werden.

Nach dem Beenden der Betreuungsarbeiten von Willi Bless, er lebt heute in Heerbrugg, im sanktgallischen Rheintal, wird sich im Auftrag des Kantons die selbstständige Forstingenieurin Adrienne Frei um die Pflege der einmaligen Rümlanger Naturlandschaft kümmern.

(Zürcher Unterländer)