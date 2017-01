Mehrere Brände gelöscht, aber wenig Lob erhalten

So stark der Zusammenhalt unter den Feuerwehren und den Mitgliedern ist, so wenig wird deren Arbeit offenbar honoriert. «Natürlich bekommen unsere Leute einen Sold. Was uns aber oft fehlt, ist die Wertschätzung und ein einfaches Dankeschön für unseren Einsatz. Ich habe oft das Gefühl, dass die Arbeit, die wir leisten, als selbstverständlich angeschaut wird», sagt Ruedi Eugster, Präsident des Bezirksfeuerwehrverbands Dielsdorf (BFVD).

Am letzten Freitagabend führte er durch die jährliche Delegiertenversammlung des Verbandes. 73 Delegierte und zahlreiche Gäste fanden sich in der Mehrzweckhalle Eichhölzli in Glattfelden ein. Zehn Ortsfeuerwehren beziehungsweise Zweckverbände sowie die Stützpunktfeuerwehr Dielsdorf und die Betriebsfeuerwehr der Justizvollzugsanstalt Pöschwies in Regensdorf sind Mitglied im BFVD.

Jugendfeuerwehren fusioniert

Ziel des Verbandes ist unter anderem die ergänzende Aus- und Weiterbildung der Feuerwehren im Bezirk. «Den Hauptteil daran leistet zwar die Gebäudeversicherung. Unser Verband bietet aber die Möglichkeit, die Feuerwehren des Bezirks durch zusätzliche Aus- und Weiterbildungen zu vernetzen und durch das gemeinsame Üben auch auf einen möglichen gemeinsamen Ernstfall vorzubereiten.

Zudem erleichtert es die Arbeit wesentlich, wenn man sich untereinander kennt», erläutert Ruedi Eugster die Wichtigkeit des fachlichen, aber auch des privaten Austausches der Feuerwehrleute. Ein wichtiger Bestandteil der Aufgaben des Verbandes ist ausserdem die Aus- und Weiterbildung der Jugend. Die drei Jugendfeuerwehren werden neu ab diesem Jahr unter dem Namen Jugendfeuerwehr Bezirk Dielsdorf geführt. «Die Jugendlichen können ab dem 14. Lebensjahr bei uns einsteigen.

Dies mit einem einwöchigen Grundkurs. Im zweiten Jahr folgt ein Wiederholungskurs und im dritten Jahr erfolgt dann die Ausbildung am Feuer. Darauf freuen sich die Jugendlichen besonders. Mit 18 können sie dann in die aktiven Feuerwehren überführt werden.

Sechs Grossbrände im Bezirk

«Dass diese Nachwuchsförderung sehr nachhaltig ist, zeigt sich daran, dass unser Nachwuchs nach der Ausbildung länger in der Feuerwehr bleibt als der Durchschnitt», erläuterte Guido Buchli, Jugendausbildner des BFVD. Zurzeit seien 35 Jugendliche aktiv in der Jugendfeuerwehr – zu gleichen Teilen Mädchen und Jungen.

Bleibt zu hoffen, dass das Jahr 2017 den Feuerwehren wenig Arbeit beschert, damit sich die Brandschäden nicht wie 2016 um ein Drittel erhöhen, von zwei auf drei Millionen Franken, wie Statthalter Daniel Widmer ausführte. Zurückzuführen sei diese Summe auf die sechs Grossbrände im Bezirk. Damit die Feuerwehren auch weiterhin auf solche Ereignisse vorbereitet sind, starten im Januar und Februar unter anderem erneut zwei Grundkurse für Feuerwehrneulinge.

(Zürcher Unterländer)