Noch mehr Richter gesucht

Der Bezirksrat Bülach hat diese Woche einmal mehr eine Ersatzwahl angeordnet: Weil am Bezirksgericht Bülach Christian Achtnich, einer von zwei Vizepräsidenten der Bezirksrichter, aufgrund seiner Pensionierung sein Amt verlassen wird, muss eine Ersatzwahl für die Amtsdauer 2014 bis 2020 vorgenommen werden.

Die Frist für Wahlvorschläge läuft bis Mittwoch, 14. Juni. Gehen bis zum Ablaufen einer zweiten Eingabefrist mindestens zwei Wahlvorschläge ein, ist eine stille Wahl nicht möglich und die Bevölkerung des Bezirks Bülach muss an der Urne die Wahl treffen. Der frühestmögliche Termin dafür ist der 24. September.

Ein Richter mehr als bisher

An jenem Sonntag wird die Bevölkerung voraussichtlich auch einen zusätzlichen neuen Bezirksrichter wählen. Denn nach einem Beschluss des Kantonsrats im Januar wird am Bezirksgericht Bülach die Mindestanzahl der ordentlichen Bezirksrichter um eine Stelle erhöht. Das bedeutet konkret: Statt zehn werden nun mindestens elf Bezirksrichter benötigt, die gemeinsam 900 Stellenprozente ausfüllen. Geht bis zur Frist am 10. Mai mehr als ein Wahlvorschlag ein, wird daher im September ein neuer vollamtlicher Bezirksrichter gewählt.

Schliesslich wird auch am Bezirksgericht Dielsdorf eine Ersatzwahl nötig. Dies, weil die Präsidentin Christina Steiner-Putzi per 28. Februar 2018 zurücktritt. Bis zum 7. Juni 2017 können für Steiners Nachfolge Wahlvorschläge eingereicht werden.

Die Unterländer werden mit diesen Wahlen per 2018 insgesamt nicht weniger als acht neue Richter an die Bezirksgerichte Dielsdorf und Bülach berufen haben. Begonnen hat die grosse Erneuerungs- beziehungsweise Ersatzrunde der Richter im Juni 2014. Nach 32 Jahren im Amt wurde Armin Seger am Bezirksgericht Bülach vom Opfiker Stadtpräsident Paul Remund (FDP) abgelöst.

Remund trat jedoch bereits im Oktober 2014 wieder zurück, auf ihn folgte Christian Aegerter (EDU). Er gewann die Wahl damals gegen Theres Pacheco-Ott (parteilos), die dafür das Rennen machte, als im Februar 2016 eine Nachfolge für den Sitz von Ursula Fehr (SVP) gesucht wurde. Gleichzeitig wurde dabei auch Francois Kuster (parteilos) ans Bezirksgericht Dielsdorf gewählt. Er setzte sich dabei gegen Nalan Seifeddini (GLP) durch, um als Ersatz für Werner Albrecht (parteilos ) richten zu können.

Auch Seifeddini nahm danach wie Pacheco-Ott einen zweiten Anlauf, als es um die Nachfolge für Bezirksrichterin Silvia Zürcher (parteilos) ging. Anders als Pacheco-Ott zog Seifeddini aber auch beim erneuten Versuch den Kürzeren und musste sich dem parteilosen Michel Compagnoni geschlagen geben. Dieser muss nun eventuell bereits im Herbst den Titel des neuesten Bezirksrichters des Unterlands abgeben. (Zürcher Unterländer)