Private Paradiese laden zum Verweilen ein

Auf die Grösse kommt es gar nicht an: Wie sich mit Ideen, Lust und Leidenschaft grüne Oasen individuell gestalten lassen, zeigt einmal mehr die Aktion «Offener Garten», anlässlich derer sich am kommenden Wochenende zum achten Mal schweizweit zahlreiche private Gartentore öffnen. Neben zwei Anlagen in Bachs und Buchs sind es in der Region sieben Gärten in Neerach und Riedt, welche – organisiert von Neerach Kultur und Bioterra Zürcher Unterland – die Gelegenheit zum Schlendern, Inspirieren und angeregten Austausch zwischen Besuchern und Besitzern bieten.

Von winzig bis mannshoch

Werner Huber und Susanne Schmid gewähren Einblick in die faszinierende Vielfalt ihrer Kakteen- und Sukkulentenzucht. Die gärtnerischen Ambitionen Hubers begannen mit einem Misserfolg: «Ich versuchte vergebens, den kränkelnden Kaktus meiner Schwester aufzupäppeln», erinnert sich der 72-Jährige. Doch der Ehrgeiz hatte ihn gepackt und die einstige Fensterbankzucht nahm vor vier Jahrzehnten mit einem ersten kleinen Treibhaus im Garten des Einfamilienhauses in Riedt ihren Lauf.

Die Sukkulenten sind Huber zur Passion geworden, das Wissen um die Saftpflanzen nutzte ihm beruflich bei der Entwicklung neuer Wirkstoffe für die Kosmetikindustrie, ein Jahrzehnt lang hielt er die Präsidentschaft der Zürcher Kakteengesellschaft inne. Dort lernte er Susanne Schmid kennen, die als Aktuarin amtete. Ihre Liebe zu Kakteen ist während eines mehrjährigen Kolumbienaufenthalts entbrannt. Seit 20 Jahren teilt das Paar die Sammelleidenschaft.

«Wir haben die Pflanzen nie gezählt», bekennt Huber. »Acht- bis neunhundert werden es wohl sein.» Vermehrt wird über Samen und Stecklinge. Von winzig bis mannshoch, gedeihen sie geschützt in der Orangerie, draussen Topf an Topf auf Regalen gereiht oder im Beet ausgepflanzt. Von allen wissen die beiden den lateinischen Namen, mit vielen verbinden sie eine Geschichte, nach einigen haben sie lange gesucht. «Es gibt meine und deine Pflanzen. So ist jeder selber schuld, wenn etwas eingeht», stellt Huber schmunzelnd fest.

Dank Garten gut versorgt

Über 50 Wildkräuter, die sie zu Tee, Salat und Gewürzsalzen verarbeitet, wachsen in dem üppig-romantischen Bauerngarten, den Jeannette Fröhlich seit 41 Jahren zusammen mit ihrem Mann Martin, einem gelernten Landwirt, hegt und pflegt. Auch für Raupen lässt sie die Brennnesseln gerne stehen. Prächtig gedeihen alte Rosen- und Gemüsesorten. «Wir haben noch einen zweiten, reinen Nutzgarten und sind quasi Selbstversorger», berichtet die 63-Jährige. «Dafür fahren wir von Spätfrühling bis Spätherbst nie in die Ferien.» Gerade steht die Aussaat von Zuckerhut, Endivien, Kohl, Rüebli und Randen an.

Gearbeitet hätten sie immer schon nach biologischen Grundsätzen ohne Gift und Kunstdünger, wie sie als Mitglied von Bioterra Zürcher Unterland betont. Inzwischen setzt das Ehepaar auf EM, effektive Mikroorganismen, um den Boden zu beleben, die Pflanzen zu stärken und resistent gegen Krankheiten und Schädlinge zu machen. «Im Hühnerstall helfen die Kleinstlebewesen gegen üblen Geruch und sie sind gut für Mensch und Tier», ergänzt die Neeracherin und zeigt als Beweis auf das glänzende Fell von Como, dem Holländischen Hirtenhund. «Ich freue mich auf viele Fragen und beantworte sie gern bei Kuchen und Kaffee.»

